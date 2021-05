Mattoso: Macri destrozó el sistema de salud y sin mejoras, en Posadas se olvidan de los barrios y del dengue

“La problemática sanitaria que vive Misiones actualmente, y en especial, Posadas como consecuencia del dengue es sumamente grave, mientras que desde el municipio y la provincia intentan tapar todo. La deplorable situación del sistema de salud comenzó con las políticas de exclusión de Mauricio Macri; pero no olvidemos que por entonces el mismo Gobierno provincial avalaba esas medidas”, sostuvo Ricardo Mattoso, candidato a concejal de Posadas por el sublema “Adelante Vecinos” del Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria.En la recta final para las elecciones del próximo domingo 6 de junio, Mattoso insistió en que la Argentina, “aún está pagando las consecuencias del desmantelamiento del sistema de salud que produjo Macri durante su gobierno, con datos concretos como por ejemplo eliminar el Ministerio de Salud para pasarlo a la órbita de Desarrollo Social, así como la eliminación del Programa de Médicos Comunitarios”, subrayó.Recordó que no conforme con esto, primero le quitó el 32% del presupuesto al Instituto Nacional de Medicina Tropical, para luego eliminar su autarquía y poner en suspenso sus fondos, afectando así las investigaciones, el trabajo en prevención que realizaba esta entidad, así como también a las fuentes laborales de los científicos que se desempeñaban en el Instituto.Operativos de fumigación y entrega de repelentesMattoso añadió que “todo este desguace se hizo con el acompañamiento del Gobierno de Misiones, que mientras que puertas adentro de la provincia daba un discurso, firmaba y apoyaba todo lo que hacía Macri”, cuestionó.El joven candidato del sublema “Adelante Vecinos”, enfatizó que junto con las organizaciones sociales, desde hace mucho tiempo “estamos trabajando con operativos de descacharrización, fumigación y entrega de repelentes en los barrios, lugares donde hasta ahora el Municipio de Posadas no pisó. Hacemos el trabajo que debería hacer la Comuna y de manera permanente, porque más allá de la gravedad del Covid-19, sabemos que aumentan los casos de dengue, una epidemia que requiere ser combatida de manera constante e ininterrumpida”.Consideró que por ahora, el Municipio y provincia “sólo hacen marketing, gastando enormes sumas en redes sociales; o pasando por los barrios para sacarse fotos; pero sin llegar a las familias con acciones concretas y que deberían sostener todo el año, para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, el mosquito transmisor de esta gravísima enfermedad”, enfatizó.“Los casos de dengue van en aumento“El joven candidato añadió que “antes daban el parte epidemiológico del dengue, hace meses que no se hacen públicas las cifras, y esto es porque si tienen que dar a conocer los números reales, se va a evidenciar la gran ausencia del Estado, y peor aún, los datos que muestran la pésima gestión en Posadas. Por eso pedimos a las familias de Posadas que el domingo 6 nos acompañen con su voto, para dejar de avalar este sistema, porque no se puede pretender mejorar la situación de los posadeños votando a más de lo mismo y a quienes siguen mirando para otro lado”, remarcó el candidato a edil.