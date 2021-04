Anunciaron paro nacional de colectivos para el lunes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que la medida se debe a que no llegaron a un acuerdo en “los pedidos salariales, como tampoco a estar incluidos en un plan de vacunación contra el COVID-19″.





La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que la medida se debe a que no llegaron a un acuerdo en “los pedidos salariales, como tampoco a estar incluidos en un plan de vacunación contra el COVID-19″.













El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor informó a través de un comunicado que tras meses de audiencias sin haber obtenido respuestas positivas a sus reclamos salariales, además del pedido expreso de ser incluidos en un plan de vacunación contra el COVID-19, se decidió realizar “un paro de actividades por 24 horas en todo el país “desde la 0 hora del lunes 26 de abril de 2021”.





Además, el gremio exige que “tanto las autoridades del Ministerio de Transporte como los empresarios sepan que el conflicto salarial no se resuelve sin la sensibilidad y la justicia social que las actuales circunstancias demandan. Queremos urgentes respuestas para llevar el sustento a nuestras familias. Con eso no se juega y lo defenderemos hasta las últimas consecuencias”.



El conflicto salarial ya lleva varios meses. A fines de febrero y luego de varias reuniones que se llevaron a cabo durante la jornada anterior, la UTA levantó el paro de colectivos de corta y media distancia que había anunciado para el viernes 26. Por ese entonces, dejó de lado la medida de fuerza tras llegar a un acuerdo con el sector empresario en las negociaciones paritarias.



A principios de marzo, la UTA había reclamado que se aumentara la frecuencia de los servicios de colectivos de corta y media distancia, y había anticipado medidas de acción gremial en caso de que no hubiera una respuesta inmediata de parte de las autoridades nacionales y de las empresas. Según la dirigencia sindical, con el incremento progresivo de la demanda de los usuarios resultaba “imposible” cumplir con el protocolo COVID-19 que establece como límite máximo de diez pasajeros a pie en hora pico.



Además se habían detectado “inconvenientes” entre los choferes y los pasajeros, a raíz del requisito que exige un aforo máximo en las unidades como método para mantener la distancia social en el transporte interurbano. Ese tope fue establecido el 12 de noviembre pasado en la Resolución N° 259 del Ministerio de Transporte de la Nación, donde se estableció que “con carácter excepcional” se amplió la capacidad del servicio a diez pasajeros a pie, en caso que todos los asientos estén ocupados durante los horarios de mayor demanda de usuarios.