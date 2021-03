Denuncian a un agente municipal por abuso







La víctima tiene 14 años y es de Garupá.





La víctima tiene 14 años y es de Garupá.









Una mujer de 42 años denunció que su hija de 14 fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre que sería agente municipal de esta localidad.





De acuerdo a la presentación penal a la que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN, la denunciante refirió que el acusado “le citó a su hija en la entrada del barrio más precisamente en las vías del tren donde este le espero en su automóvil, donde luego de dialogar tuvieron relaciones sexuales, donde ella manifestó que le pedía al hombre que le abriera las puertas del vehículo pero este se negaba”.



Además, que el individuo le decía que “la dejaría lejos de su casa en medio de la nada si ella no se quitaba la ropa, hasta que la misma accedió forzándole a tener relaciones sexuales, todo esto ocurrió en el mes de agosto de 2020”, expresó la progenitora.



La mujer agregó que de ahí en adelante “hubo otros encuentros en el mismo lugar” y que el sospechoso “le amenazaba diciéndole que si ella no accedía a verse con él o contaba a alguien, me iba a pasar algo a mí, que sabía mis horarios de trabajo”.



La denuncia fue radicada el pasado viernes en la comisaría de Fátima.