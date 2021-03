Covid 19: denunció que su hija figura como vacunada





Un contador de Eldorado denunció que su hija aparece en la página oficial como vacunada contra el Covid, pero "ella no se vacunó, tiene 30 años, no encaja en los que deben vacunarse; y todos los datos que aparecen son de ella", explicó Antonio Alberto Ortiz en comunicación con FM SHOW.



Cuando realizaban trámites on line, la mujer ingresó a la página "figura como vacunada el 22 de febrero, que recibió la primera dosis". El hombre aseguró que realizará las denuncias correspondientes porque su hija no recibió la inmunización.

El contador de Eldorado dijo que está por "cumplir 70 años y yo si me puse la primera dosis el 22 de febrero, tenía turno para hoy para la segunda dosis pero no llegaron las vacunas".







