Ante gestiones del Pays inician estudios para proveer agua a chacras 244 y 239 incluidas en Renabap

Otra de las vecinas de la chacra, Nélida Pereyra, sufre como el resto de las familias la falta del líquido vital, pero con el agravante de tener un chico con problemas de salud.“Necesito ayuda por la situación de mi hijo, Ariel Luciano, de 11 años, al que operaron a los dos meses. Tiene problemas cardíacos, y respiratorios; le pusieron una válvula, y dentro de poco tiempo deben operarlo nuevamente en Corrientes”, dijo.Es “muy doloroso” que él viva sin agua porque por su situación requiere una higiene muy estricta y en estas condiciones es muy complicado, y más durante el verano. “Tengo que limpiar la casa varias veces y la necesidad del agua es indispensable”.Nélida reclama el servicio desde hace 15 años, y como todos se siente muy decepcionada. “Me prometieron una vivienda para que mi hijo tenga buenas condiciones de vida; pero tampoco cumplieron. Ahora queremos hacer una pieza para él, pero ante la falta de agua no se puede construir. Le pido a los gobernantes que se pongan en el lugar de una persona que tiene que ocuparse de un chico en estas condiciones”, lamentó esta madre.En la chacra 244 vive Miriam Benítez Silva en una casa donde son tres adultos y tres niños, y lamenta que estando tan cerca del centro, las familias no puedan tener agua potable.“Vivimos en Posadas, una ciudad que supuestamente está creciendo y creemos que los servicios humanos básicos como la luz y el agua no deberían faltar. Estamos a pocas cuadras de las grandes avenidas y del centro, sin embargo, este barrio constituido hace tanto tiempo no dispone de agua potable de manera regular. Nosotros creemos que el Estado no nos garantiza el acceso al agua, como parte de un abandono a cierta parte de la población que está afuera de las cuatro avenidas”, cuestiona.Miriam remarca que las familias están dispuestas a abonar el servicio; pero espera que el Estado les brinde esa posibilidad a quienes habitan en las chacras 244 y 239.“En todos estos años vimos en el barrio a un montón de funcionarios públicos, siempre con promesas; pero hasta hoy sin resultados. Habíamos pensado en hacer un pozo perforado; pero después comprobamos que no se puede porque estamos sobre un bañado prácticamente y no es agua apta para tomar. A partir de ahí nos tuvimos que enganchar a la red, y tampoco sirvió porque el agua viene a cuentagotas”, subrayó.