AFIP intima a teletrabajadores por inconsistencias en los descuentos de Ganancias

El aviso que envía la AFIP a contribuyentesEl problema que se suscitó es que muchos trabajadores que tuvieron que empezar a realizar home office debieron acceder a elementos que sus empleadores no están pagando, como conectividad y mobiliario.Así lo entiende Iván Sasovsky, socio fundador y CEO de Sasovsky & Asociados, quien dijo a Infobae que “la nueva ley de teletrabajo determinó que los mayores gastos de conectividad y de servicios deberán ser compensados por el empleador y quedarán exentos de Ganancias. Estos gastos, que afrontan los empleados y deberían ser compensados por el empleador, son los que deben cargarse en el SIRADIG como una deducción de ‘Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo’”.Un punto relevante que explicó el tributarista es que esta deducción “no tiene tope alguno (como ocurre con los intereses de préstamos hipotecarios o los alquileres) y, por ende, podría computarse íntegramente en las declaraciones juradas del impuesto. Hay que considerar que sólo estas erogaciones son las que, según la norma, están exentas y que, si se incluyen otras, es muy probable que la AFIP envíe una intimación para hacer una corrección en las declaraciones realizadas”.muchos trabajadores que tuvieron que empezar a realizar home office debieron acceder a elementos que sus empleadores no están pagando, como conectividad y mobiliarioOtra aclaración de Sasovsky es que según el texto de la ley la norma comenzará a regir 90 días después del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), y el ASPO finalizó con el Distanciamiento Social, que comenzó en noviembre del 2020 “por lo que estas deducciones podrían computarse recién a partir de este período fiscal (es decir, en el 2021) y no desde el anterior (2020)”.En este escenario es que aparecieron las notas con inconsistencias que son para poder justificar lo informado por justamente no tener tope alguno. Aquí, los planteos pueden venir por parte de la doble deducción, es decir que tanto el empleado como el empleador intenten computarse el mismo concepto.Por último, el especialista señaló que el problema con el régimen de retención de impuestos a los empleados en relación de dependencia “surge de la propia resolución general que ‘interpreta’ cuáles gastos son deducibles y cuáles no, generando categorías de contribuyentes que la ley no diferencia, si se usa para generar ganancia gravada, la ley admite su deducción”.