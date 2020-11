Piden llevar a juicio oral a un pastor por abusar de niñas hace 16 años

El fiscal pidió que el hombre de 54 años sea juzgado por abuso carnal de una menor de trece años y abuso sexual simple contra otras víctimas. Estuvo prófugo durante casi quince años.







Nota Por Primera Edicion

Este mes se cumplen 16 años de una denuncia por abuso sexual que involucró a un religioso de San Vicente. Sus víctimas habrían sido un grupo de niñas que estaban alojadas en un Hogar, el cual estaba bajo la tutela de la iglesia evengélica que dirigía el acusado. Luego de estar prófugo por más de una década fue detenido, la causa no prescribió y ahora solicitaron que sea juzgado ante un tribunal. PRIMERA EDICIÓN pudo saber de fuentes consultadas que el fiscal ante el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente pidió que el expediente sea girado al Tribunal Penal de Oberá. El acusado, actualmente de 54 años, está imputado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la calidad de guardador de ministerio de culto y abuso sexual simple y amenazas en concurso real”. La novedad fue comunicada a la defensa del imputado y todo indicaría que ya no le quedan opciones para evitar el banquillo de los acusados. Sucedió que el caso llegó inclusive al Superior Tribunal de Justicia, pero todos los planteos fueron rechazados. A pesar de los años que habían pasado desde la comisión de los hechos denunciados, la Justicia nunca desactivó la causa, ni la policía dejó de buscar al sospechoso. El caso tomó estado público en los días previos a la Navidad de 2004. Un funcionario público de la Defensoría de Menores que tenía como tarea monitorear la situación de los hogares de niños de la provincia, tomó conocimiento acerca del relato de una niña de ese albergue de San Vicente. La menor tenía entonces trece años, e hizo saber que el pastor había abusado sexualmente de ella en reiteradas ocasiones.

Con ese dato la denuncia llegó a la Justicia quien inició las primeras actuaciones. Coincidió que comenzaba la feria judicial y si bien estaba identificado el supuesto autor, no se ordenó su detención preventiva porque restaban las pericias de Cámara Gesell para confirmar que esto realmente era cierto. La pesquisa avanzó y se comprobó que otras menores que estaban alojadas allí habían sido manoseadas por el pastor. Su situación judicial se complicó y antes que fuera detenido desapareció del mapa. En lo estrictamente legal, si bien no fue notificado directamente que había una denuncia en su contra y debía comparecer ante el juez, desde el juzgado se aseguraron que este paso estuviera cumplido. Publicaron repetidas veces en los medios la citación al sospechoso. Pasaron los años y todo parecía que iba quedar en la nada pero en 2018 un abogado se presentó en el juzgado para solicitar la prescripción de la causa contra el pastor. Esto activó la sigilosa búsqueda y así obtuvieron el dato que se encontraba en la localidad de 25 de Mayo y nuevamente estaba al frente de una iglesia. A mediados de 2019 lo pusieron tras las rejas. Las apelaciones del defensor ante el máximo cuerpo judicial misionero no prosperaron y ahora sólo faltaría un último paso para que finalmente sea juzgado.