La respuesta de Amazon a un usuario sobre las Islas Malvinas que generó sorpresa en las redes sociales

El curioso intercambio de Amazon Help con uno de sus clientes (Captura Twitter)



El de las Islas Malvinas no fue el único caso. Ese mismo día Amazon también dio a entender que Irlanda del Norte tampoco formaba parte del Reino Unido. El suscriptor Chris Jones se comunicó al no poder acceder al partido de rugby entre Inglaterra y Georgia.



“Solo necesito que alguien mire mi cuenta y me diga si se me considera un cliente del Reino Unido o no. Si es así, ¿por qué el rugby no está disponible en eventos en vivo en Prime? Si no es así, ¿se puede cambiar esto ya que ahora resido en el Reino Unido?”, tuiteó. La respuesta fue similar a la esbozada sobre las Islas Malvinas. “No poseemos derechos sobre otros territorios que no pertenezcan al Reino Unido”.







La compañía reconoció su error. The Guardian citó el comunicado: “Pedimos disculpas por el error en la respuesta de nuestro colega. Nuestros suscriptores a Prime Video en Irlanda del Norte y el resto de territorios de Reino Unido pueden ver los partidos de la Rugby Autumn Nations Cup”, señalaron en esa oportunidad.