El último diálogo entre Jorge Brito y Alberto Fernández (y todo lo que eso dice sobre el país)

El banquero Jorge Brito murió ayer, 20 de noviembre, al caer el helicóptero en que viajaba (Diego Levy / Bloomberg)El desencuentro final entre Alberto Fernández y Jorge Brito es muy revelador de uno de los problemas más serios que tiene el funcionamiento del sistema capitalista local: la desconexión cada vez más cristalizada entre el sector político dominante y los empresarios más poderosos.

Fernández es, sin dudas, uno de los componentes más dialoguistas del Frente de Todos. Brito, por su parte, era uno de los empresarios poderosos más inclinado al diálogo con la política, especialmente con el peronismo. Ellos dos no pudieron ponerse de acuerdo en algo tan de sentido común como un aporte extraordinario de los más privilegiados en medio de una pandemia. Es posible, entonces, imaginar cómo son las relaciones entre los componentes más extremos de la ecuación. Se odian, se recelan, no creen ni en el saludo del otro.Es un asunto extremadamente delicado. El peronismo no desaparecerá de la sociedad argentina durante largo tiempo: fue, es y será una fuerza central en la dinámica argentina. Imaginar una estrategia de desarrollo sin el peronismo es un delirio. Desde 1945 algunos sectores lo sueñan. Ya hay bastante evidencia documental de que eso no va a ocurrir.Pero, para poder gobernar, el peronismo necesita del empresariado. Un país sin empresarios, al menos dentro del sistema capitalista, no funciona. Y es aún peor en los países que no son capitalistas. Se trata de una relación imprescindible pero, al mismo tiempo, cada vez más imposible.Jorge Brito tuvo una relación oscilante con el kirchnerismo. En los lejanos comienzos del 2003, en un recordado almuerzo con Mirtha Legrand, Néstor Kirchner miró a cámara y denunció la existencia de un grupo de banqueros que conspiraba contra él. Aunque no lo nombró, inmediatamente los medios supieron que el destinatario de la denuncia era Jorge Brito.Sin embargo, en cuestión de semanas, Brito se acercó a Kirchner y su banco se expandió durante los cuatro años que siguieron. La asunción de Cristina no trajo buenas noticias para el banquero, quien fue raleado progresivamente del círculo del poder, pero no de su influencia en el mundo financiero. Las cosas empeoraron cuando el Gobierno creyó descubrir una operación de Brito en medio de una corrida. En medio de todo eso, sus relaciones con el kirchnerismo se centraron en dos personajes clave, que ayer se despidieron de él en términos muy sentidos: Amado Boudou y Sergio