La Embajada de Israel en Argentina lanza un programa de capacitación para emprendedores

Se trata de Start Up Is Real, un evento virtual que realizará la entidad en cooperación con la consultora en transformación digital Think Thanks. Se realizará los días 18, 19, 25 y 26 de noviembre. Es un encuentro gratuito y requiere de inscripción previa















La Embajada de Israel en Argentina en cooperación con Think Thanks, consultora en transformación digital, lanzan la primera edición de Start Up Is Real, un programa de capacitación para emprendedores que quieran incrementar su visibilidad.



El objetivo es potenciar proyectos innovadores en Argentina para desarrollar emprendimientos en la región, valiéndose de la experiencia israelí.



La iniciativa está orientada a emprendedores, fundadores y sus equipos, así como aceleradoras y empresas que tengan proyectos en estado de idea, semilla o avanzado y se encuentren en el territorio argentino.





Start Up is Real se llevará a cabo de forma virtual los días 18, 19 , 25 y 26 de noviembre de 2020. El programa es gratuito, pero hay vacantes limitadas. Para participar se requiere una inscripción previa en



