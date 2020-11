IFE: El ingreso de emergencia sufrirá un fuerte recorte en diciembre y luego desaparecerá

Todesca, Cafiero y Guzmán Crédito: PresidenciaCon los números en rojo y en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) -este martes llega al país la misión encabezada por Julie Kozack y Luis Cubeddu-, la Casa Rosada evalúa el impacto que tendrá el anuncio, que se realizaría en las próximas semanas. La decisión política ya está tomada: la última cuota del IFE se pagará en diciembre; el objetivo central es tener un fin de año sin conflictos sociales.La razón para la limitación de beneficio es simple: desde el Gobierno aseguran que la economía ya está en funcionamiento, por lo que no hay margen para más asistencialismo. Cada cuota del IFE costó 85.967 millones de pesos, en total se pagaron tres. Con esta disminución, el pago del bono en diciembre representará unos 28.000 millones de pesos.Uno de los puntos clave de la negociación con el organismo multilateral de crédito, con el que buscará cerrar un nuevo programa económico, estará centrado en el déficit fiscal. Según las proyecciones del equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Presupuesto 2021 se prevé un déficit financiero de 6%, lo que implica un recorte de seis puntos respecto de la caída que tendrá la economía este año."Nosotros presentamos un presupuesto que tiene una baja muy importante en el déficit. Pensamos gastar menos porque no tenemos cómo financiarnos, y porque creemos que el año que viene no vamos a necesitar un paquete Covid", explicó ayer en una entrevista con LA NACION la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, una de las espadas del presidente Alberto Fernández. En la Casa Rosada siempre se habló del IFE como una medida "excepcional".