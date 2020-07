Mañana vuelven las clases en la provincia, aún bajo modalidad virtual





Luego de dos semanas de receso, mañana los niños y jóvenes misioneros están convocados a regresar a clases, todavía bajo modalidad virtual en el marco de la suspensión del dictado presencial por la emergencia sanitaria ante el Covid-19.









Nota Por El Territorio Creditos