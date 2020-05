Posadas : Un Vecino del B° Aero Club perdió una bolsa con medicamentos para su tratamiento coronario, diabetes e hipertensión

Posadas : Ricardo Dutra, vecino posadeño Domiciliado en

B° Aero Club

, vive momentos de preocupación. Hoy a las 11:47 aproximadamente perdió una bolsa con medicamentos para su tratamiento coronario, diabetes e hipertensión , tras bajar de un colectivo articulado en la Estación de Transferencia Quaranta de Posadas.











“Son fármacos importantes para mi tratamiento, que son muy caros. Con algunos de mis ahorros los compré para poder contar con la medicación por cuatro meses”, contó Ricardo en declaraciones con El Territorio.



Asimismo relató que la pérdida de los productos se produjo luego de acudir a una visita médica en la que se le recetó los remedios. “En transferencia, al ver que ya estaba el colectivo 125 para mi casa, salí corriendo hacia el colectivo que ya estaba en marcha. Al llegar a mi casa me percaté de ello y dije ‘uy, me olvidé en el colectivo articulado’”, explicó.





Más tarde recalcó que es clave recuperar esa bolsa con los fármacos, que tiene el logo de la farmacia Grobli, “ya que por el momento no puedo trabajar. Soy electricista y por esta situación de la pandemia no puedo trabajar. Con los ahorros que tenía compré esos remedios”.





“Si no los recupero, será difícil volver a comprarlos porque no cuento con el monto de dinero que me demanda todos los remedios. En total, son 7 cajas y tiras reactivas para cuatro meses de tratamiento. Es de suma importancia que pueda recuperarlos para mantenerme a salvo”, manifestó.



Para ello, a quien haya visto la bolsa, se solicita comunicarse al 3764363920.