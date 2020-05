Cinco demorados por violar la cuarentena: festejaron un cumpleaños con un castillo inflable

Los involucrados no pudieron justificar la celebración llevada a cabo en el patio de una casa y fueron puestos a disposición de la justicia de Bahía Blanca









Un grupo de cinco adultos fueron puestos a disposición de la justicia por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio para festejar el cumpleaños de un menor de edad en Bahía Blanca. La Policía percibió la situación cuando al patrullar la zona se encontraron un castillo inflable en el patio de una casa.





Pese a las actividades y rubros que se han exceptuado en esta nueva etapa de la cuarentena, que ya lleva más de 50 días, aún rige la prohibición para circular por motivos que no sean esenciales. La obligatoriedad del aislamiento implica también que las personas respeten el distanciamiento social, aspecto que no fue acatado por este grupo de personas que festejó el cumpleaños de un nene y terminó demorado.





El hecho ocurrió cuando personal de seguridad de la comisaría quinta, tras recibir una denuncia sobre una posible reunión en un inmueble de la zona, dio cuenta de la celebración cuando vieron un castillo inflable con varias personas en su interior, en una vivienda ubicada en la calle Río Atuel al 3.700, en las afueras de la ciudad bonaerense.





“Los efectivos se acercaron a la puerta de la vivienda, donde la dueña del lugar les manifestó que estaba festejando el cumpleaños de su hijo”, informaron fuentes policiales. En la casa había cinco personas mayores (tres hombres y dos mujeres) y tres menores de edad. Los adultos, al no poder justificar su presencia en el lugar en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, fueron demorados.







Los tres hombres y las dos mujeres fueron trasladados a la comisaría del Barrio Noroeste y puestos a disposición de la Justicia Federal local por la infracción al artículo 205 del Código Penal, que reprime con “reclusión o prisión de tres a quince años” al que “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.





Pese a que ya son más de 7 mil los infectados de coronavirus y 353 las víctimas fatales en Argentina, donde en las últimas jornadas la curva de contagios fue creciendo considerablemente, siguen registrándose casos de reuniones sociales en pleno aislamiento.





En los últimos días se conoció que una funcionaria de la provincia de Mendoza rompió la cuarentena para hacer una fiesta con más de 30 personas.





Se trata de Patricia Machado, secretaria de Relaciones Institucionales de la localidad de La Paz, y su esposo, Eduardo Cuesta, quienes fueron imputados por violar el confinamiento obligatorio y organizar una reunión de 30 personas para festejar los cumpleaños de 15 y 18 de su hija e hijo, respectivamente. El hecho sucedió el sábado pasado por la noche, cuando los vecinos alertaron a la Policía porque se estaba realizando una fiesta con música en una vivienda de la zona.





En un video que circuló en redes sociales se ve al importante número de invitados, quienes además de no utilizar ningún tipo de tapaboca tampoco respetaron la distancia social que se aconseja para evitar posibles contagios de coronavirus.





Como consecuencia, Machado tuvo que presentar la renuncia al municipio mendocino. “Sabía a lo que me exponía y me responsabilizo por lo sucedido; solo me dejé llevar por el sentimiento y amor de madre, debido a la situación actual de la pandemia y considerando que en nuestro departamento no se han detectado casos”, manifestó la funcionaria.





Fuente Infobae