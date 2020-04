Hoy comienzan el pago del bono ANSES de 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

ANSES Bono de 10.000 pesos: cuándo cobro el Ingreso Familiar de Emergencia desde el martes 21 de abril



Llegó el día para cobrar el bono ANSES de 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Miles de argentinos se registraron para obtener el beneficio y poder cobrarlo. Luego de dos procesos previos, hoy martes 21 de abril comienza el pago según cronograma.













Si bien al momento de iniciar el trámite se desconocía la fecha en la que se cobraría el beneficio, ahora ANSES anunció el cronograma de pago del Ingreso Federal de Emergencia para todos aquellos cuya solicitud fue aprobada.







IMPORTANTE: Este cronograma solo regirá para quienes en la opción de método de cobro eligieron hacerlo por medio de la clave bancaria CBU, cuyo cobro se realiza por cajero automático únicamente. Los pagos van desde el martes 21 de abril hasta el 5 de mayo.



ANSES Bono de 10.000 pesos: cuándo cobro el Ingreso Familiar de Emergencia desde el martes 21 de abril





¿Cuándo cobro el bono de 10 mil pesos de ANSES por medio de CBU?







Aquellos que confirmaron que recibirán el bono y seleccionaron hacerlo por medio del CBU, tendrán los 10 mil pesos depositados en sus cuentas dependiendo de la terminación de DNI siguiendo el siguiente esquema:



DNI finalizados en 0: Martes 21 de abril



DNI finalizados en 1: Miércoles 22 de abril



DNI finalizados en 2: Jueves 23 de abril



​DNI finalizados en 3: Viernes 24 de abril



​DNI terminado en 4: Lunes 27 de abril



​DNI terminado en 5: Martes 28 de abril



​DNI terminado en 6: Miércoles 29 de abril



​DNI terminado en 7: Jueves 30 de abril



DNI terminado en 8: Lunes 4 de mayo



DNI terminado en 9: Martes 5 de mayo





¿Cuándo se cobra el bono de 10 mil pesos de ANSES si no tengo CBU?







Por el momento, el calendario de pago establecido solo contempla a quienes eligieron la opción del cobro en cuenta por CBU. Aquellos que resultaron beneficiarios, pero que no disponen de un CBU para la acreditación automática y, por ende, seleccionaron "otra modalidad de cobro", deberán aguardar para conocer su fecha.



Para el resto de los medios los días de cobro correspondientes se informarán en los próximos días, aunque se estima que serán a partir del 6 de mayo.





El miércoles se abre una nueva inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia







Este miércoles se abrirá una nueva inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de $10.000 otorgado a trabajadores y monostributistas de las categorías A y B.



Requisitos para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:



- un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.



- ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.



- una prestación de desempleo.

jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.



El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.