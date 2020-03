La Conmebol suspendió los partidos de Copa Libertadores de la próxima semana por el coronavirus

La decisión tomada por la Confederación rige para los duelos que estaban pautados entre el 15 y el 21 de marzo. Así, la competencia regresaría recién en abril

La carta de la Confederación



¿La Copa Sudamericana? Luego de la disputa de la primera fase, los equipos que avanzaron aguardan por los clubes que finalicen terceros en las zonas de la Copa Libertadores para la realización del sorteo. En consecuencia, sin partidos previstos en el corto plazo, la Conmebol no necesitó postergar encuentros.





Instantes antes de anunciar la suspensión de la Libertadores, la Conmebol compartió una carta de la FIFA, que aceptó la postergación de las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, que estaban programadas entre el 26 y el 31 de marzo. La propia Confederación Sudamericana había solicitado la postergación. "Los diez países miembros; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela han solicitado a la Conmebol poner a consideración de la FIFA la solicitud de posponer el comienzo de las eliminatorias a efectos de salvaguardar la salud de toda la familia del fútbol”, rezaba el comunicado.





LOS PARTIDOS SUSPENDIDOS



Fecha 1





Paraguay vs Perú





Uruguay vs Chile





Argentina vs Ecuador





Colombia vs Venezuela





Brasil vs Bolivia





Fecha 2



Bolivia vs Argentina





Ecuador vs Uruguay





Venezuela vs Paraguay





Chile vs Colombia





Perú vs Brasil