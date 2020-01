Se detectó un caso sospechoso de coronavirus en Paraguay

El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, confirmó este martes en conferencia de prensa la existencia de un caso sospechoso de coronavirus en Asunción, detectado en una persona residente en el país que viajó a China en las últimas semanas.

Mazzoleni aclaró que se trata de “un ciudadano de origen no asiático, que reside en Paraguay”, cuyos síntomas son compatibles con los del coronavirus, aunque se encuentra “con buena salud”.

Esta persona ingresó en Paraguay el pasado sábado, por el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Asunción, en un vuelo procedente de España, tras haber realizado un viaje a China después de pasar la Navidad en Europa.

El paciente con un caso sospechoso de coronavirus se encuentra en su domicilio "en continua vigilancia", está colaborando con el Ministerio de Salud y, al igual que las autoridades sanitarias, está a la espera de los resultados de los análisis.

Mazzolini avanzó que la muestra se enviará a Atlanta (Estados Unidos) el miércoles por la mañana, para confirmar o descartar un posible caso de coronavirus en el país.

Al margen de ese único caso, el titular de Sanidad descartó que haya más pacientes con sospechas de haber contraído la enfermedad, incluida la persona ingresada en el Hospital Bautista de Asunción, de la que el ministro aseguró que "no configura un caso sospechoso".

El ministro también se refirió a la llegada de 35 paraguayos procedentes de Asia en las últimas semanas, "todos ellos identificados", de los cuales 13 ya habrían pasado el periodo de incubación sin desarrollar síntomas y otros 8 habrían viajado desde Taiwán.

Aunque por el momento solo hay un caso sospechoso, las autoridades sanitarias están prestando especial atención a la zona de Alto Paraná, donde existe más circulación de ciudadanos hacia China continental.

Asimismo, el ministro insistió en la importancia del autorreporte como parte de la estrategia para evitar la propagación.

Un técnico trabaja en un laboratorio para la fabricación de kits de prueba para el nuevo coronavirus en una empresa de laboratorios médicos Da An Gene Co, mientras el país es golpeado por un brote del nuevo coronavirus, en Guangzhou, provincia de Guangdong, China, el 28 de enero de 2020 (cnsphoto via REUTERS)