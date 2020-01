La ANMAT prohibió la comercialización de varios aceites, pastas de maní, aceitunas y productos médicos





Las disposiciones fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial. Es por carecer de autorizaciones, por estar mal rotulados o porque fueron robados.







La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de una serie de productos alimenticios y médicos por diferentes irregularidades.











Las disposiciones fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial y responden en su mayoría a la falta de autorizaciones en sus respectivos establecimientos y a falsas rotulaciones.



En la disposición 161/2020 se prohíbe la comercialización del producto "Aceite de Girasol, marca La Cosecha, 100% vegetal, Industria Argentina, Fraccionado por RNE N° 02003745, Elaborado por RNE N° 13004844 y RNPA N° 025-13028769”, por estar falsamente rotulado, por carecer de registro de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.



En tanto, en la 163/2020 también se prohíbe la comercialización de "Pasta de maní, marca: Boris, Industria Argentina, RNE E/T, RNPA E/T, Elaborado por Franco Cambón, Constitución 96, San Miguel de Tucumán” por carecer de registro de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia ilegal.



La disposición 166/2020 prohíbe el uso, distribución y comercialización de los productos “Escabeche casero artesanal de nutria”, marca Sabrosos, RNPA: 021/0801596/11, RNE: E/T, Insc. Munic. L/218, Pasaje Suarez 590, Córdoba; “Escabeche artesanal de Berenjenas”, marca Sabrosos, 021/0801596/11, RNE: E/T, Insc. Munic. L/218, Pasaje Suarez 590, Córdoba; “Aceitunas rellenas con roquefort”, marca CB, Insc. Municipal N° 53.024, elaborado por Patricia Acevedo, Mar del Plata esq. Santa Marta, Villa María, Córdoba; “Escabeche Artesanal de Vizcacha”, marca CB, RNPA N° 04048570, RNE 04001515, Habilitación Municipal N° 0036721, elaborado por Adolfo Maestre, Mar del Plata esq. Santa Marta, Villa María Córdoba", hasta tanto se encuentren debidamente registrados.



Otro alimentos prohibidos son el “Aceite marca: Olivo Sagrado, Extra Virgen, RNPA 12-004302, RNE 12-000689, San Blas de los sauces S/N – La Rioja”, por estar mal rotulado, los “Panificados libres de gluten, marca Palluzzi, domicilio Calle 16 Nº 4402, Est. Elab. Exp. Nº 2263, Est. Prov. 4015-4/2015",por carecer de registro de RNE y RNPA y el “Aceite de girasol, marca: LEIRA, Envasado por Distribuidora La Garra, Libertad 4217, San Martín, Buenos Aires”.



Finalmente también se prohibieron una serie de productos médicos como la"Bomba de infusión enteral marca APPLIX SMART AR, Serie N° 22412531", que fue "robado el día 20 de septiembre de 2019 por lo cual la Administración lo dispuso a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado" y el "filtro estéril para jeringa rotulado como "Corning Incorporated, CORNING®, Sterile Syringe filter, Made in Germany" hasta tanto se encuentre inscripto en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica.









Fuente Minuto Uno