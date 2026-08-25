NOTICIAS MISIONES : El sábado 29 cobran los estatales y jubilados en Misiones

El sábado 29 cobran los estatales y jubilados en Misiones





El gobernador Hugo Passalacqua informó a través de sus redes sociales que el próximo sábado 29 de agosto estarán acreditados los salarios de los trabajadores activos del Estado provincial, así como los haberes de jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS).



