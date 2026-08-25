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martes, 25 de agosto de 2026

NOTICIAS MISIONES : El sábado 29 cobran los estatales y jubilados en Misiones

El sábado 29 cobran los estatales y jubilados en Misiones


El gobernador Hugo Passalacqua informó a través de sus redes sociales que el próximo sábado 29 de agosto estarán acreditados los salarios de los trabajadores activos del Estado provincial, así como los haberes de jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS).




El anuncio del mandatario confirma la continuidad de la política de pago en tiempo y forma que sostiene la administración provincial, garantizando así la previsibilidad financiera de los empleados públicos y pasivos de Misiones.
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