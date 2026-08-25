NOTICIAS MISIONES : Huyeron de un control y la Policía abrió fuego para detenerlos

Dos camionetas evadieron un control policial en uno de los accesos a Resistencia y fueron perseguidas por la Ruta Nacional 11. Una fue interceptada con dos ocupantes, mientras que los tripulantes de la otra escaparon hacia una zona de monte y permanecen prófugos.













Una intensa persecución policial se desplegó este lunes en distintos puntos de la Ruta Nacional 11, en Chaco, luego de que dos camionetas evadieran un control ubicado en uno de los accesos a Resistencia. El operativo incluyó disparos efectuados por los agentes y terminó con dos personas detenidas, mientras otras dos lograron escapar.



Los vehículos involucrados eran una Toyota Hilux negra y una Toyota SW4 blanca, que atravesaron el puesto policial sin detenerse ante la orden de los efectivos. Ante la fuga, distintas dependencias de la Policía del Chaco iniciaron un seguimiento por la ruta para intentar localizar a los sospechosos.



En el caso de la Hilux, los policías utilizaron sus armas reglamentarias y efectuaron disparos hacia la zona de las ruedas traseras con el objetivo de detener el vehículo. Finalmente, alrededor de las 11, personal de la Dirección General de Policía Caminera logró interceptarlo a la altura del kilómetro 1046.



Dentro de la camioneta viajaban dos hombres de 27 y 59 años, ambos domiciliados en Formosa, quienes fueron detenidos. Al verificar la patente y los datos del rodado, los investigadores constataron que tenía un pedido de secuestro vigente desde el domingo 23 de agosto, solicitado por la Policía Federal Argentina en el marco de una causa por supuesto hurto de vehículo vinculada con una investigación de Buenos Aires. Una intensa persecución policial se desplegó este lunes en distintos puntos de la Ruta Nacional 11, en Chaco, luego de que dos camionetas evadieran un control ubicado en uno de los accesos a Resistencia. El operativo incluyó disparos efectuados por los agentes y terminó con dos personas detenidas, mientras otras dos lograron escapar.Los vehículos involucrados eran una Toyota Hilux negra y una Toyota SW4 blanca, que atravesaron el puesto policial sin detenerse ante la orden de los efectivos. Ante la fuga, distintas dependencias de la Policía del Chaco iniciaron un seguimiento por la ruta para intentar localizar a los sospechosos.En el caso de la Hilux, los policías utilizaron sus armas reglamentarias y efectuaron disparos hacia la zona de las ruedas traseras con el objetivo de detener el vehículo. Finalmente, alrededor de las 11, personal de la Dirección General de Policía Caminera logró interceptarlo a la altura del kilómetro 1046.Dentro de la camioneta viajaban dos hombres de 27 y 59 años, ambos domiciliados en Formosa, quienes fueron detenidos. Al verificar la patente y los datos del rodado, los investigadores constataron que tenía un pedido de secuestro vigente desde el domingo 23 de agosto, solicitado por la Policía Federal Argentina en el marco de una causa por supuesto hurto de vehículo vinculada con una investigación de Buenos Aires.





La segunda persecución tuvo como protagonista a una Toyota SW4 blanca, que fue seguida por efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental mientras avanzaba hacia el sur de la provincia. Cerca de las 10.30, a la altura del kilómetro 975, en Basail, sus dos ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie hacia una zona de monte.



La camioneta quedó secuestrada y la Policía desplegó un operativo en los alrededores para intentar localizar a los dos hombres que lograron huir. Por disposición de la magistratura interviniente, ambos vehículos fueron puestos a disposición de la investigación.



La causa quedó a cargo de la fiscal Lilian Irala, mientras que las pesquisas buscan determinar el origen de los dos vehículos y establecer si los ocupantes están vinculados con otros hechos delictivos. El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, recorrió uno de los lugares donde se desarrolló el operativo y advirtió que la fuerza continuará con los controles sobre vehículos sospechosos que intenten atravesar la provincia.

