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martes, 25 de agosto de 2026

NOTICIAS MISIONES : cómo verlo desde Argentina el Eclipse de Luna de sangre

Eclipse de Luna de sangre: a qué hora será y cómo verlo desde Argentina


La noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, un eclipse lunar parcial podrá observarse desde toda la Argentina. El máximo ocurrirá cerca de la 1.13, cuando casi todo el disco lunar quede cubierto por la sombra de la Tierra.



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