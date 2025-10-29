NOTICIAS MISIONES : Choque en El Soberbio dejo como saldo dos víctimas fatales y heridos de gravedad
Un choque frontal entre un Ford Escort y una Fiat Toro ocurrió en el kilómetro 6 de la ruta provincial 2. Las víctimas, padre e hija, tenían 50 y 4 años.
Un grave accidente vial conmocionó este martes por la tarde a la localidad de El Soberbio. El hecho ocurrió cerca de las 17.10 sobre la ruta provincial 2, a la altura del kilómetro 6, cuando un Ford Escort y una camioneta Fiat Toro chocaron de frente.
En el impacto perdió la vida Marcelo G., de 50 años, quien conducía el automóvil. En el vehículo también viajaban su pareja, María S. (44), y su hija Rebeca (4), ambas trasladadas de urgencia al hospital local con heridas de gravedad. Tras llegar al nosocomio, confirmaron la muerte de la niña. María, por su parte, permanece bajo cuidados intensivos.
El conductor de la camioneta, identificado como E. Luciano (20), también resultó lesionado y recibió asistencia médica en el lugar. Además, efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron en la zona para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito, que se mantuvo interrumpido durante varias horas.
La Policía Científica y los peritos de la Unidad Regional VIII realizaron las tareas de investigación para determinar las causas del siniestro en El Soberbio. Asimismo, se levantaron pruebas en el lugar del choque para establecer cómo se produjo la colisión que terminó con una nueva tragedia en las rutas misioneras.
