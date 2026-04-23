NOTICIAS MISINES : Secuestraron una camioneta con pedido judicial y otro vehículo vinculado a una causa por estafa en Posadas El procedimiento se desplegó en distintos puntos de la ciudad, con intervención de la Justicia y momentos de tensión durante las actuaciones.

Un operativo policial realizado en distintos puntos de Posadas permitió el secuestro de una camioneta con prohibición de circulación y pedido judicial vigente, además de un automóvil que estaría relacionado a una causa por presunta estafa y defraudación. El procedimiento se desarrolló este jueves bajo intervención judicial y en medio de un clima de tensión.





La actuación comenzó alrededor de las 15.30 en la intersección de las avenidas Comandante Espora y Francisco de Haro, donde efectivos de la Comisaría Tercera de la Unidad Regional I detectaron una camioneta tipo pick-up sobre la que pesaba una orden de secuestro emitida por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Leandro N. Alem.



En el marco de esa causa, y siguiendo directivas judiciales, los uniformados avanzaron con el secuestro formal del rodado en un domicilio ubicado sobre la avenida Comandante Espora. El procedimiento se concretó con la presencia de autoridades judiciales y se desarrolló en un contexto de tensión debido a la reacción de personas allegadas en el lugar.





De acuerdo a las primeras averiguaciones, la maniobra investigada incluiría la entrega de un vehículo utilitario junto a una suma millonaria de dinero como parte de pago por la camioneta, lo que habría derivado en la denuncia y el inicio de la causa por defraudación.



En continuidad con las diligencias, la comisión policial se trasladó hasta un domicilio del barrio Itaembé Guazú, donde se procedió al secuestro de un automóvil utilitario que estaría vinculado al mismo hecho. El rodado fue trasladado a sede policial para su resguardo.



