Noticias Misiones : Buscan eliminar el vencimiento de la licencia de conducir

Ejemplo de México y Estados Unidos



Licencias de conducir ¿sin exámenes psicofísicos y sin vencimientos?Federico Sturzenegger adelantó que la medida podría llevarse a cabo dentro de dos semanas. Dictarán cursos para los médicos que expidan los certificados.Luego de que el bloque del PRO presentara en la Cámara de Diputados un proyecto que busca eliminar el vencimiento de la licencia de conducir y digitalizar el proceso sin la necesidad de realizar exámenes psicofísicos en los centros municipales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que la medida podría llevarse a cabo dentro de dos semanas.“No más renovaciones”Vale recordar que la iniciativa fue presentada recientemente por la legisladora Patricia Vásquez, quien la mostró a través de un video en la red social TikTok.“Las licencias no van a vencer más. El cambio es más libertad con más responsabilidad. Cada cinco años habrá que presentar un certificado médico y una declaración jurada, gratuitamente. No tenés que pagar más renovaciones de licencias”, explicó.“Vos sacás un registro de conducir y ¿por qué lo tenés que renovar? En Estados Unidos sacás la licencia y no vas más. Simplemente tenés que mandar una declaración jurada que demuestre que tu condición física sigue siendo apta. No es un anuncio esto, es solo un comentario.El presidente Manuel López Obrador puso la licencia de conducir vitalicia en México DF. Lo hizo porque tenía tanta corrupción en el mecanismo expendedor de licencias que lo solucionó de ese modo”, agregó Sturzenegger en diálogo con Radio Mitre.En concreto, y mientras se acelera por concretar el proyecto, el mismo tiene como principal objetivo la simplificación del trámite por el cual los conductores, a día de hoy, deben ocupar algunas horas de manera presencial para llevarlo a cabo.¿Qué dice el proyecto?El texto ingresado a la Cámara de Diputados plantea en su primer artículo la eliminación de la renovación para conducir: “Las licencias de conducir en sus categorías no profesionales se otorgarán sin fecha de vencimiento, debiendo los conductores presentar cada cinco (5) años una declaración jurada e informar, vía plataforma electrónica, su aptitud psicofísica para conducir mediante de un certificado emitido por médico acreditado por la autoridad de aplicación a estos efectos. A partir de los 75 años, esta exigencia deberá ser cumplimentada cada año en idéntica modalidad. La presentación de certificado médico y declaración jurada es de carácter digital y sin costo”.El artículo 3, en tanto, detalla cómo se realizarán dichos exámenes y señala que “la autoridad de aplicación elaborará el protocolo de evaluación de aptitud psicofísica para el manejo de categorías no profesionales y dictará los cursos de formación específicos para los médicos que expidan los certificados correspondientes”.En ese sentido, la autoridad de aplicación tendrá que contar con un registro de los médicos firmantes que hayan aprobado dicho curso y buscará crear un sistema de información pública con relación a los aptos. La evaluación, a su vez, no se realizará bajo criterios de edad o franjas etarias.“No tendría costo”El segundo objetivo del proyecto, de la diputada del PRO, Patricia Vásquez, sería el del costo cero para realizar el trámite: “La idea es siempre la misma. Menos burocracia recaudatoria, más simplicidad de trámites, y sistema acorde al siglo XXI con digitalización absoluta. Por eso es que no tendría costo”.“El proyecto pretende un cambio cultural, le da más libertad al ciudadano con más responsabilidad; le traslada al ciudadano la obligación de que, cada cinco años, presente una declaración jurada y un certificado médico, para demostrar que está capacitado para conducir con seguridad”, dijo Vázquez y agregó: “En caso de truchar ese certificado, se da intervención a la Justicia penal y se aplica la suspensión inmediata de esa licencia”.