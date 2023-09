Noticias Misiones : River se quedó y Banfield se lo empató, en la antesala del Superclásico

El Millonario vencía 1 a 0 como visitante al Taladro, con un tanto de Pablo Solari (23m PT), pero no pudo mantener la ventaja y el local lo igualó a través de zurdazo de Ignacio Rodríguez (20m ST), en un cotejo que se jugó en el estadio Florencio Sola.River Plate rescató este domingo un empate ante Banfield por 1 a 1 en un partido válido por la 6ta. fecha de la Copa de la Liga, donde dejó una imagen muy pobre en lo futbolístico, más allá de los cambios en la formación, de cara al Superclásico ante Boca Juniors del próximo domingo.Pablo Solari puso en ventaja a River e Ignacio Rodríguez concretó la igualdad para Banfield en el Florencio Sola.Con este resultado, River, que aún no ganó como visitante y lleva siete partidos sin lograrlo, alcanzó los 10 puntos y sigue en puestos de clasificación.Banfield, que pelea por la permanencia, llegó a las siete unidades. Con 37, supera por tres a Colón (34), que está en zona de descenso por tabla anual.El empate fue mucho para un River que en líneas generales jugó mal, que fue superado por Banfield y se sostuvo por la buena actuación de Franco Armani.River, sin Enzo Pérez ni Nicolás De La Cruz, preservados para el Superclásico, tuvo un partido discreto que empeoró con las modificaciones dispuestas por su entrenador, Martín Demichelis, en los primeros minutos del segundo tiempo.Banfield salió con todo en el inicio del primer tiempo y acorraló a River. En los primeros dos minutos, el “Taladro” tuvo chances claras con un remate de Milton Giménez que exigió a Armani, con una notable reacción, y con otro intento de Juan Bisanz que pasó muy cerca del palo izquierdo.En ese lapso, River no hizo pie en defensa. Matías Kranevitter sufría el desequilibrio en el medio y Banfield era más punzante en cada avance. Un remate al palo de Juan Álvarez ratificó esa tendencia.Si bien Santiago Simón y Enzo Díaz padecieron el ataque a las espaldas en los laterales, la proyección del primero resultó una opción válida en ataque para River.Solari, con panorama, inició la jugada del gol cuando cedió para Simón, quien por la banda derecha lanzó el centro al área que quedó para Rondón. El remate del venezolano fue despejado por Emanuel Coronel en la línea, pero el rechazo encontró de manera fortuita al ex Colo Colo de Chile para el 1-0.Banfield buscó recuperarse y retomó protagonismo con la buena tarea de Eric Remedi y el empuje de Juan Bisanz.Otra atajada de Armani ante Giménez privó al local del empate que ya merecía, mientras River mostraba fragilidad en defensa.La segunda etapa mantuvo la intensidad con la llegada de River, a través de un remate de Rondón, de buen partido, y la respuesta de Banfield que buscó la igualdad con decisión.Manuel Lanzini creció en el rol de conductor, pero Martín Demichelis decidió su salida por un errático Rodrigo Aliendro y River se derrumbó.Poco después, llegó el empate de Banfield a través de Ignacio Rodríguez (su primer gol en primera) que mereció la intervención del VAR, el cual determinó que la pelota ingresó en su totalidad tras un disparo fuerte y bien colocado al ángulo izquierdo.La jugada se inició con un error de Aliendro, el desborde de Coronel y un despeje defectuoso de “Nacho” Fernández que quedó para Rodríguez.De inmediato, Demichelis mandó a la cancha a Facundo Colidio y a Gonzalo Martínez, en su vuelta a River después de casi un lustro, pero Banfield, con el ingreso incisivo del joven Gerónimo Rivera, estuvo más cerca del segundo con la tapada mano a mano de Armani ante Álvarez, luego de una mala salida de Aliendro.Banfield fue por más ante un River sin respuestas, desdibujado, que sólo se sostuvo por Armani y Paulo Díaz.El “Millonario” sólo ganó uno de sus últimos 14 partidos como visitante, donde sufrió 6 empates y 7 derrotas.En la próxima fecha, la de los clásicos, River visitará a Boca y Banfield recibirá a Lanús.