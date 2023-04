Noticias Misiones : Luego del fin de semana largo, Anses paga un bono de 15 mil pesos

Bono de Anses para 3 grupos



El bono de Anses varía entre $5.000 y $15.000



Cuándo cobro Anses. Diversos grupos que cobren a través del organismo podrán acceder a un extra de $15.000 durante abril. Cuáles son los requisitosTras Semana Santa, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) retomará los pagos correspondientes a abril, que incluyen un extra de $15.000 a jubilados y pensionados.A su vez, este grupo tendrá la oportunidad de solicitar la línea de créditos que ofrece el organismo previsional, la cual presenta montos de hasta $240.000.Asimismo, el ente administrativo que comanda Fernanda Raverta otorga la posibilidad de jubilarse sin presentar 30 años de aportes a través de la nueva moratoria previsional.Accederán al bono de abril:Pensiones No Contributivas (PNC)Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)Jubilados: personas que perciban hasta 2 jubilaciones mínimasEste grupo recibirá la segunda cuota del bono de $45.000, es decir $15.000, y en mayo se entregará la tercera parte y última del beneficio.Según el Decreto 105/2023 publicado en el Boletín Oficial, el "refuerzo de ingreso provisional" se entregará en los meses de marzo, abril y mayo de 2023 a titulares de prestaciones contributivas previsionales.Bono Anses: montosCobran el bono de $15.000: personas dentro de los grupos beneficiarios que tengan ingresos que no superen el haber mínimo jubilatorio ($58.665). Con el plus de abril el monto mensual alcanzará los $73.665.Cobran un bono menor a $15.000 hasta $5.000: para quienes cobren más de $58.665, el bono decrecerá progresivamente de los $15.000 hasta llegar a los $5.000, que lo percibirán quienes tengan ingresos equivalentes a dos haberes mínimos. Este grupo alcanzará los $122.330.