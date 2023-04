Noticias Misiones : Enterate qué calles estarán cortadas para el recital de Nicki Nicole en Posadas

La Municipalidad de Posadas dispuso un operativo de tránsito especial en el marco del recital que brindará la artista Nicki Nicole este sábado en el Parque La Cantera, su presentación será el cierre del festival “Misiones Vibra”.Este viernes, desde la 13:00 hs, no se podrá estacionar frente al predio donde se encuentra La Cascada. Allí se desplegará el escenario. Además, a partir de las 17:00 hs, se interrumpirá el tránsito hasta que finalice el evento sobre las calles Ambrosetti, Luis Pasteur, avenida María Morínigo, la rotonda de calle San Roque y la avenida Costanera hacia La Cascada.Mientras que el sábado, día del recital, a partir de las 12:00 se cortará el tránsito sobre las avenidas Cabred, Mariano Moreno, María Morínigo, Horacio Quiroga, rotonda de avenida Monteagudo y las arterias internas desde Marconi hacia la Costanera. En tanto que, desde las 18:00 hs, el operativo se ampliará y permanecerán cortadas desde la avenida López Torres hacia la Costanera.El ingreso al recital de Nicki Nicole será por el acceso Sur y Norte de la Costanera, como así también, por las calles aledañas. Habrá puestos de salud y de hidratación, como ambulancias, sector para personas discapacitadas, puestos gastronómicos y sanitarios.Qué se puede llevarAsimismo, para disfrutar del show de nivel internacional se informa sobre las medidas de seguridad y de prevención: se permitirá el ingreso de equipos de mate y tereré (con bombillas de plástico), botellas térmicas y botellitas de agua, siempre que no fueran de vidrio.En cambio, no se admitirá el ingreso con sillas, silletas, conservadoras, paraguas, objetos en aerosol (perfumes, desodorantes) ni contundentes o punzantes.