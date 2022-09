Filtración de documentos militares chilenos desnuda la intensión por neutralizar el radar instalado en Tierra del Fuego



“El nuevo radar de vigilancia y control aéreo emplazado por Argentina en Río Grande (Tierra del Fuego) es motivo de preocupación y deberían arbitrarse los medios para su neutralización”, indica un documento secreto, sobre el aparato que en Julio detectó cinco vuelos no declarados ni autorizados, partiendo desde Punta Arenas con dirección a Malvinas.











“La filtración de archivos militares de Chile revela inquietud y un prolijo seguimiento de la actividad de Defensa de la Argentina”, tituló Infobae este sábado 24, en un extenso artículo donde detalla los datos conocidos tras el escándalo institucional desatado en el vecino País. Y es que a partir del hackeo de algo más de 400.000 documentos con clasificación “reservado, secreto y ultrasecreto”, de los correos electrónicos de las fuerzas armadas chilenas, sale a la luz su intención por neutralizar el control y vigilancia aérea que la Argentina comenzó a realizar a través del radar que instaló en Tierra del Fuego, al norte de la ciudad de Río Grande, mediante el cual, a fines de julio; se detectaron cinco vuelos no declarados, ni autorizados; partiendo desde Punta Arenas con rumbo Este e ingresando al espacio aéreo de la Argentina, en dirección a Malvinas.



Específicamente dice: “El nuevo radar de vigilancia y control aéreo emplazado por Argentina en Río Grande (Tierra del Fuego) es motivo de preocupación y deberían arbitrarse los medios para su neutralización”.



Y aunque no expresa que esa neutralización se lleve adelante a través de un ataque militar, sí se trata de “generar instrumentos tácticos o estratégicos que impidan que un ojo indiscreto ubicado de este lado de los Andes comprometa intereses o actividades realizadas del otro lado de la cordillera”, dice el medio.



De la filtración, que le costó el puesto al jefe del Estado Mayor conjunto de las FFAA chilenas, general Guillermo Paiva, se desprende también que los altos mandos de esa fuerza elevan la ponderación sobre “la amenaza militar argentina” de “riesgo Bajo” a “rango Medio”.



Preocupaciones militares y políticas



En lo estrictamente castrense, el 90% del material filtrado se relaciona con la República Argentina y en especial con la Patagonia, el Atlántico Sur, Malvinas, los Hielos Continentales, la anunciada condición de Estado bicontinental de Argentina, la proyección antártica y hasta la pesca en el Atlántico Sur. No escapa al ojo de los analistas chilenos el monitoreo del Canal de Beagle y del Estrecho de Magallanes (al que por error en una de las directivas del PEN se recomendó patrullar en forma conjunta entre las armadas de ambos países). La situación con las comunidades mapuches de ambos lados de la cordillera también es incluida en el capítulo militar.



Dentro de los análisis de inteligencia con mayor clasificación de seguridad, se encuentran varios dossiers relacionados con la figura de Alberto Fernández y del “partido de gobierno”.



“El peronismo es un movimiento nacionalista con características expansionistas y hegemónicas que serán utilizadas tácticamente para posicionar al país como referente regional y proyectar poder hacia el Atlántico Sur”, reza uno de los informes más difundidos en la prensa chilena. En el mismo archivo aparecen reiteradas menciones al primer mandatario argentino del que se destaca su supuesta afición a intervenir en los asuntos internos de los países de la región.





Nota Por Agenda Malvinas