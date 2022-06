El precio de los alimentos subió más de un 5% en la primera quincena de junio, según informe











Mientras las principales consultoras económicas estiman que el índice de inflación de junio no perforará el piso del 5% del mes pasado, los bienes y servicios consumidos por la población siguen su ritmo de aceleración, según dan cuenta algunos relevamientos privados durante las primeras semanas del mes.



En el caso de los alimentos que habían tenido una ligera desaceleración en mayo volvieron a aumentar en promedio 5,2% en las dos primeras semanas de junio, de acuerdo con los registros diarios del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).



Este informe destaca además que “a nivel rubro, el principal ítem que se aceleró fueron las verduras (+13,5 puntos porcentuales) en parte por razones estacionales. En tanto, la mayoría de los rubros alimenticios desaceleraron la marcha de los precios, a excepción de pescados y aceites (además de las verduras)”.



Según el coordinador general de IET, Mariano De Miguel, “la suba de alimentos en lo que va de junio avisa que va a ser difícil perforar el piso del 5% de inflación mensual. El régimen de alta inflación llegó para quedarse un largo tiempo”, señaló.



Para la consultora LCG que mide precios online en supermercados, en la segunda semana de junio la suba de precios de los alimentos promedió 0,57%, con un desaceleración de 2,2 puntos respecto la semana anterior. Sin embargo, el aumento promedio mensual del rubro fue del 5,1% en las últimas cuatro semanas y 5,2% punta a punta en el mismo periodo.



Otro indicador de la evolución de los precios en los supermercados y almacenes es la canasta compuesta por 21 productos de la entidad Consumidores Libres. En la primera quincena del mes, la variación en este caso, fue del 2,39%. En tanto, el acumulado del año reveló un alza del 31,06%, reveló Héctor Polino, representante de esa asociación.



Los elevados niveles de crecimiento de los precios en los alimentos se suman a los costos de los servicios, entre los que están pendientes las tarifas, en plena definición de la segmentación para el quite de los subsidios. Según un relevamiento del Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), una familia tipo que vive la ciudad de Buenos Aires necesitó en mayo, $215.272,97 para afrontar todos sus gastos, en mayo. Este presupuesto se incrementó $9.316 en comparación al de abril, que fue de $205.956,51.



Este relevamiento incluye, entre varios ítems, el alquiler de vivienda, los gastos de un auto de 10 años de antigüedad, el abono de medicina prepaga, la cuota de un colegio privado de dos niños y el abono familiar en un club. los gastos de un colegio privado, la cuota de un club o prepaga, entre otros servicios típicos de ese estrato social.



Acerca de lo que se viene en junio, en materia de inflación, desde la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), advirtieron que las mediciones de los precios en la segunda semana de junio marcaron un crecimiento del 1,3% en relación a la semana anterior y se ubicó 5,6% por encima de la misma semana del mes de mayo.



“El mayor incremento corresponde a productos estacionales impulsados por los incrementos en el rubro Turismo como consecuencia del fin de semana largo y la proximidad del receso invernal”, destacó FIEL en un comunicado.



“Por su parte la Inflación núcleo (que no toma en cuenta las variaciones estacionales) creció 2,0%. El promedio de los precios que tuvieron aumentos positivos fue de 7,0%, mientras que si sólo se consideran los precios de la Inflación núcleo, el aumento los precios de los rubros con aumentos positivos fue del 5,3%”, señaló la entidad.



(Fuente: Clarín)