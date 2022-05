Le recuperaron la camioneta, pero se la destruyeron antes de entregarla



La familia Wust sigue con su asombro, desazón y tristeza tras el robo de su camioneta en Septiembre de 2021. La encontraron en octubre, pero se la devolvieron recién ahora, en total estado de destrucción. "La destruyeron a propósito", denunció Daiana.











Daiana Wust, propietaria de una camioneta recuperada pero destruida por la Municipalidad de Aristóbulo del Valle, contó en FM Show cómo se la devolvieron. "Me llamaron el 8 de octubre para avisarme que 'posiblemente' encontraron la camioneta, pero recién el 28 de abril llegó el oficio para que nos restituyan", comenzó.

"Me quisieron hacer firmar que estaba conforme con el estado de la entrega del vehículo. Está claro que no firmé. Ayer nos costó hasta subirla a la grúa de lo destruida que estaba. Todos sabían que tenía seguro esa camioneta, la rompieron a propósito", explicó.

Las imagenes son elocuentes: A la Ford Ranger roja pintada por fuera de blanco la alzaron con una retroexcavadora. La sacaron de escuadra, le rompieron todos los vidrios y hasta el chasis.

Su padre, quien trabajaba con la camioneta de TaxiFlet en San Vicente, todavía "no entiende porqué no tiene su móvil de trabajo. Tuvo muchos problemas de salud a consecuencia de tantos nervios. Trabajó toda su vida y le robaron su herramienta, es muy angustiante".