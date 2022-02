Inflación: Nación reconoció que “está perdiendo la batalla en alimentos”











👉El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó hoy que la inflación de enero será “igual a la de diciembre”, que registró un 3,8%, y manifestó su preocupación por la suba que se registra en los productos frescos.



“Estamos perdiendo la batalla de los productos frescos, como la carne, el tomate, la papa, las verduras. En enero la inflación será igual a la de diciembre”, indicó Feletti en declaraciones a El Destape Radio. Agregó que la inflación en alimentos, incluso, “va a ser más alta” que en el último mes de 2021.



“En alimentos el alza de precios es más alta porque tenés la estacionalidad de las frutas y verduras. Ahí yo hablé con el Mercado Central para construir algún instrumento de regulación para aminorar la volatilidad de precios, todos los países los tienen”, añadió. Explicó que los productos que salieron de la última actualización de Precios Cuidados también impactarán negativamente.



De todas maneras, aseguró que “en marzo se verá” el efecto de las medidas oficiales. “Tenemos que mantener una política de canastas. Con los alimentos estamos construyendo los instrumentos regulatorios y creemos que en marzo se van a ver los resultados”, explicó Feletti.



En este sentido, aclaró que “la inflación monopólica es la inflación de góndola, la de oferta concertada de bienes procesados, y la inflación internacional es la de los productos frescos. Ahí es donde se tienen que dar los desacoples”. Agregó que hay “canastas que estamos construyendo, y se están afirmando”. “Los comercios minoristas y de proximidad, que no las tenían, las están demandando, aunque más acotadas porque evidentemente están perdiendo ventas a manos de los supermercados”, agregó.



Por otra parte, se refirió al anuncio de hoy fijar precios para 7 cortes de carne: “Hay una necesidad. En las Fiestas se vendieron 7100 toneladas de carne en seis días. No es que la gente no quiera consumir carne, que cambió la cultura o nada de eso. Es una cuestión de precio”. “Por eso se busca construir una canasta a la que la gente pueda acceder”, indicó.



“Tenemos la necesidad de aparear la política de precios con la política de ingresos. Con un segmento libre, no se puede regular todo” agregó el secretario.



Cabe recordar que luego de que en diciembre la inflación alcanzara el 3,8% y cerrara el 2021 en 50,9%, la suba de precios más alta desde 2019 de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), los especialistas calcularon que los alimentos volvieron a impulsar el alza de precios en enero con incrementos de más de 5 por ciento.



Desde Consumidores Libres informaron que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 5,04% durante enero.



Para la Focus Market, la inflación de alimentos en enero fue de 4,5%. La consultora seleccionó 682 productos de diferentes marcas y presentaciones a los efectos de evaluar la evolución de precios de enero de 2021 versus enero 2022 y analizar la variación de precios. En ese sentido, destacó que las 10 categorías de productos que más aumentaron en enero de forma intermensual fueron: enlatados de pescado +14,3%, pre mezclas +14,3%, mermelada +13,7%, cervezas +13,2%, edulcorantes +12,5%, chocolates +12,3%, azúcar +11,6%, vinos +10%, salsas listas +9,1%, aguas +8,8% y fernet +8,5 por ciento.



Mientras que entre las 10 de categorías de productos que más aumentaron en forma interanual figuran: vinos bajos +114,3%, mayonesa +105,8%, vinos medio +88,7%, maquinitas de afeitar +84,7%, tapas de empanadas +84,2%, mermelada +80,8%, pan molde +76,5%, jabón de tocador +71,9%, conservas +68,2% y dulce de leche +66,5 por ciento.



En tanto, febrero llega recargado de aumentos que alimentarán la inflación y le pondrán mayor presión al bolsillo de los argentinos. Alquileres, sueldos del personal de casas particulares y tarifas son tan solo algunos de los incrementos previstos para este mes.



Asimismo, en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central que se realizó entre el 27 y 30 de diciembre de 2021, los analistas de mercado proyectaron que la inflación minorista para 2022 se ubicará en 54,8%. Y quienes mejor pronosticaron esa variable para el corto plazo esperan en promedio una inflación de 55,7 por ciento.



