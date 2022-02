Fe de vida Anses: vuelve a ser obligatorio el trámite para jubilados





👉Cuándo cobro Anses. Mientras el organismo previsional avanza con el cronograma de pagos de febrero, la medida que suspendió al trámite de fe de vida o supervivencia llega a su fin. Desde marzo 2022 el trámite será obligatorio para los jubilados y pensionados



















La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para haberes que no superen los $32.664.Ya sin un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el organismo que conduce Fernanda Raverta y el Gobierno nacional anunciaron un aumento en las jubilaciones y pensiones que será del 12,28% y elevará el haber mínimo a $32.600. La medida busca apoyar a los sectores con menos ingresos frente a la inflación y a las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus (Covid-19).En ese sentido, al comienzo de la pandemia el Gobierno decidió suspender el trámite de fe de vida para los jubilados y pensionados por cuidados sanitarios. La supervivencia se acredita de manera mensual y se puede realizar tanto de manera presencial como virtual.En marzo, la suspensión del trámite no se prorrogará y será obligatorio realizarlo. ¿Cuáles son las opciones?"El trámite de fe de vida o supervivencia se encuentra suspendido hasta el 28 de febrero de 2022. Recordá que, a partir de esa fecha, las entidades bancarias deberán ofrecer alternativas no presenciales para que las y los titulares de jubilaciones y pensiones ya no tengan que concurrir a las sucursales o centros de pago para hacer este trámite", informó la Anses en anses.gob.ar