EMSA no logra frenar los cortes y bajas de tensión en la ola de calor

👉 La empresa estatal no supo prepararse para la mayor exigencia de consumo. Así como ocurre en Posadas, el panorama se repite en diferentes municipios.

Los reiterados cortes y bajas de tensión en el suministro de energía eléctrica son una problemática que crece y se repite varias veces al día en diferentes localidades. Afectan a miles de usuarios que, además, plantean que no existe relación entre el servicio que reciben en sus domicilios o comercios y las abultadas tarifas registradas en las boletas que la empresa misionera despacha mes a mes.

Desde Energía de Misiones (EMSA), a través de sus plataformas digitales, publicaron una serie de comunicados informando sobre los picos de demanda de los últimos días, siendo el pasado lunes de 596,1 MW a las 15 horas; y el martes de 621,2 MW, a las 14. Se marcó un récord para Misiones hasta el momento pero quedó en evidencia que la empresa no estaba preparada para la mayor demanda.

Entre las idas y vuelta del servicio, EMSA solamente se dedicó a pedir a los clientes “cuidar la energía y usarla de manera consciente, para continuar brindando un correcto servicio, preservando nuestras fuentes generadoras”.



Pese a los pedidos de explicaciones en medio de temperaturas superiores a los 40° en Posadas, entre los usuarios crece el malestar. Es que la suba de tarifas que llegará al 40% en febrero para consumidores residenciales, no va a la par de una mejora como lo prometió la flamante presidenta Virginia Kluka.

Basta con ver las mismas redes sociales de EMSA donde anuncian trabajos en barrios que sufren cortes en cualquier momento del día, madrugada o noche para ver que el problema está muy presente y lejos de una solución definitiva. Son las mismas redes muy utilizadas por los clientes que hacen catarsis con quejas que no tienen respuestas concretas.

¿Estamos bien?

La nueva presidenta de Energía de Misiones, Virginia Kluka, al ser entrevistada en diciembre por Radio República, fue preguntada cómo estaba preparada Posadas para la temporada estival: “Estamos bien para pasar el verano y no deberíamos tener mayores inconvenientes”, dijo entonces.



“Se hicieron muchos trabajos este año y se está concluyendo una salida nueva en la estación Máximo Paz que va a aliviar y fortalecer la tensión en Zona Centro. En septiembre se terminaron trabajos en San Isidro para la zona sur de Posadas. Siempre existen cuestiones climáticas que escapan a cualquier sistema eléctrico, pero en Posadas estamos bien”, insistió.

Malestar general

PRIMERA EDICIÓN habló con algunos de los afectados por cortes y bajones de tensión. “La situación es insostenible. Se sufre mucho cuando nos quedamos sin luz, principalmente porque están cortando repetidamente en los horarios de más calor, como la siesta, o también a la madrugada. Y es horrible no dormir por no poder prender siquiera un ventilador. Al otro día hay que levantarse temprano para ir a trabajar y uno ya va malhumorado, irritado con todo porque EMSA no nos deja descansar bien en nuestras casas”, indicó Julio Acosta, empleado de comercio que vive en el barrio Villa Urquiza.

En la misma zona se expresó Cintia Luz, kiosquera, al señalar que “a nosotros nos complica mucho, no solamente por la incomodidad en la casa, sino más por el negocio. Necesitamos la energía para cuidar nuestros productos que vendemos a la gente, ahí está la inversión y el riesgo del comerciante”.

“Los freezers y heladeras están preparados para cuando corta la luz, pero no tanto si eso pasa a cada rato. Así es muy difícil cuidar las cosas relacionadas al queso, lácteos, fiambres, hamburguesas, salchichas, o las bebidas que los clientes quieren llevar sí o sí bien frías”, añadió.

Mientras que Valeria Sosa, ama de casa del barrio Mini City, contó que “el otro día la luz se iba y venía a cada rato, en pocos segundos, o volvía pero con baja tensión y cortaba de nuevo. Ahí se nos quemó un televisor, porque ni siquiera tuvimos tiempo de desconectarlo para que se salve y ahora no sabemos dónde reclamar esto porque EMSA no se hace cargo de nada”.

Cabe recordar que la provincia no posee un ente regulador del servicio, motivo por el cual no hay quien obligue a la distribuidora energética a compensar los cortes.

Por su parte, Aníbal Espíndola, docente del barrio Palomar, dijo que “da mucha bronca leer lo que intenta explicar la empresa como echando la culpa a los que usamos la luz todos los días. Con mi familia hace años que no viajamos por el cuidado sanitario, entonces la poca platita que podemos ahorrar la destinamos para refaccionar la casa. Así, me compré un aire acondicionado hace pocas semanas. Imagino que mucha gente hizo lo mismo. Pero no contábamos con el problema de depender de un pésimo servicio de EMSA que ahora dice que no pueden cubrir la demanda. Increíble”.

En el mismo sentido cuestionó: “Pero si uno se atrasa un poco con el pago ahí sí son rápidos para intimar o venir a mi casa a cortar. Encima que la boleta viene con cifras cada vez más altas, imposibles de pagar, nunca hacen descuentos por todos los problemas que nos generan en un mes”.

Por otro lado, son muchos los barrios que también se quedan sin agua debido a que no hay generadores de energía en las plantas de potabilización de la empresa SAMSA.

En diferentes localidades



Desde el barrio Santa Helena, en Garupá, el albañil Ricardo Santamaria opinó: “Obviamente las ciudades crecen porque cada vez hay más gente en todos lados. No puede ser que la empresa de energía no está para acompañar ese crecimiento de la población. Se nota que faltan muchas inversiones y que cambien los equipos, los cables. Acá los cortes son muy reiterados, cuando hace calor por el uso excesivo según dicen ellos, pero en invierno o cuando llueve también hay muchos problemas solamente porque el viento mueve los cables. La luz va y viene y no es solamente culpa de la ola de calor”.

Desde la ciudad de Oberá expresaron a este Diario que los cortes de energía son prácticamente a diario. La explicación general que esgrimen los responsables es por el incremento de la demanda. En ese contexto, el calor potencia el malestar de los usuarios, aunque hasta el momento no se debió soportar cortes muy extensos en lo que va del mes.

En tanto que en San Vicente hay interrupciones de luz dentro de la situación que se repite en cada verano. Mientras que en El Soberbio hay cortes programados porque, dicen, están arreglando el sistema eléctrico. A su vez, en Eldorado los faltantes de electricidad se dan al menos una vez al día. Casi siempre en horario de siesta y pueden durar casi una hora.

Servicio cuestionado mientras las tarifas aumentan

El pasado viernes trascendió que Energía de Misiones SA autorizó subas escalonadas en los precios, tanto de sus propias facturas como las que emiten las cooperativas prestatarias del servicio en las áreas de concesión.

Según la información a la que accedió PRIMERA EDICIÓN serán cinco tramos que van desde noviembre de 2021 (con la boleta que venció en diciembre del año pasado) hasta marzo de 2022 (que se abonará en abril de este año) para consumos menores. Y en cuatro partes (hasta febrero la última) para los usuarios más grandes.

Así, la modificación en el Valor Agregado de Distribución (VAD) para los usuarios residenciales se aplicará en cinco partes del 8% cada una. Cabe recordar que ese porcentaje se calcula sobre la actualización inmediata anterior.

La primera ya fue implementada con el consumo de noviembre del año pasado, la segunda en diciembre y rige ahora la tercera suba desde enero.

A su vez, para categorías como comerciales, industriales, grandes usuarios, servicios de agua y cloacas entre otros, el aumento vendrá en tres cuotas del 12% cada una, y una última en febrero del 4%.

Al igual que en los enunciados anteriores, las dos primeras ya fueron facturadas en 2021 y la tercera llegará con los consumos que se realicen en este primer mes de 2022.

En diciembre pasado, Kluka a pocos días de asumir la presidencia de EMSA advirtió en declaraciones a Radio República que “la tarifa está postergada, desde 2019 no hay un incremento tarifario. Es algo que hay que trabajar y están las cooperativas que nos lo plantean. Es una necesidad y una realidad, así que nos juntaremos con las cooperativas para analizar sus planteos. Pero las tarifas están postergadas desde julio de 2019”.