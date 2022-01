De aguas cristalinas a turbias: así luce el 'caribe amazónico brasileño' mientras avanza la minería ilegal (VIDEO)





El aumento de la turbiedad de las aguas del río no es un fenómeno nuevo, pero hasta ahora no había llegado hasta Alter do Chao, un importante punto turístico.-











Conocido como "el caribe brasileño", Alter do Chao es una de las principales postales turísticas del estado amazónico de Pará. Un paraíso de arena blanca y aguas cristalinas que presentan un inquietante color turbio. Ambientalistas y habitantes de Alter do Chao, situado en el municipio de Santarém, a orillas del río Tapajós, afirman que este fenómeno es debido en buena parte al 'garimpo', la minería ilegal que se practica a unos 300 kilómetros de este lugar, en regiones del Medio y Alto Tapajós.