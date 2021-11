Desde las 20, “La Scaloneta” se mide con Uruguay





El seleccionado argentino, escolta en las Eliminatorias Sudamericanas, visita este viernes a Uruguay, ubicado en puesto de repechaje, con la intención de una victoria que lo acerque a la clasificación para el Mundial Qatar 2022. El seleccionado argentino, escolta en las Eliminatorias Sudamericanas, visita este viernes a Uruguay, ubicado en puesto de repechaje, con la intención de una victoria que lo acerque a la clasificación para el Mundial Qatar 2022.