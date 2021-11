Desde este miércoles se reanudaría el servicio de colectivos que une Posadas-Encarnación





La Dirección Nacional de Transporte, informó este lunes, a través de sus redes sociales, que Argentina autorizó que los autobuses puedan cruzar por el Puente San Roque González desde las 0 horas de este miércoles.





Por el momento, el único paso habilitado para los vehículos que se dirijan a la Argentina es el paso seguro de Posadas, ciudad fronteriza con Encarnación, especificó en su comunicado la Dinatrán, que aclaró también que es “exclusivamente para las empresas permisionarias autorizadas que operan en ese corredor”. La medida se dio después de las elecciones del último domingo en Argentina.



Entre los requisitos para el ingreso, tanto para ciudadanos argentinos como extranjeros residentes en el país, está el de contar con el esquema completo de vacunación, por lo menos 14 días antes; presentar la declaración jurada de la Dirección de Migraciones, prueba de PCR negativa realizada dentro de las 72 horas previas al viaje.



Asimismo, las personas extranjeras deben contar con seguro de salud Covid-19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y traslados sanitarios, en caso de dar positivo, ser un sospechoso o haber mantenido contacto estrecho con una persona con la enfermedad.



Si un viajero no cuenta con las dos dosis contra el coronavirus, podrá ingresar a Argentina, pero deberá realizar una cuarentena y hacerse un test de PCR al séptimo día de su arribo al país, cuyo costo quedará a cargo de la persona.



Entretanto, los menores de edad no vacunados podrán viajar sin inconvenientes y serán exentos de cada una de las disposiciones mencionadas.



En principio se hablaba de que la apertura para los transportes sería este lunes 15 de noviembre. No obstante, tras una segunda reunión entre representantes de la institución que regula el funcionamiento de los buses en Paraguay y las autoridades del vecino país, anunciaron que la medida aún no regía.



Por otra parte, Euclides Acevedo, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó en la misma fecha que se aguarda el decreto de Casa Rosada para la apertura de los pasos fronterizos que comparte Paraguay con Argentina en Puerto Falcón-Clorinda; Formosa-Alberdi y Puerto Cano-Pilar.



Sin embargo, las autoridades argentinas hasta el momento únicamente resolvieron aumentar desde este lunes el cupo de ingresos de personas por sus corredores seguros en la Provincia de Misiones, entre ellas la de Encarnación-Posadas. Justamente, desde este mismo día, el cupo es de 5.000 personas por dia .