Se suspendió la indagatoria a Mauricio Macri

Se debió a que el juez Martín Bava no tenía el relevamiento del secreto de inteligencia del ex presidente para que pudiera declarar en la causa por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Macri ya había entrado al juzgado luego de realizar un breve acto en Dolores junto a seguidores, pero finalmente salió sin declarar.

La declaración indagatoria del ex presidente Mauricio Macri en la causa por espionaje a familiares del submarinose suspendió este mediodía porque no fue relevado del deber de guardar secreto sobre temas de inteligencia y deberá fijarse una nueva fecha, informaron fuentes judiciales.La suspensión se produjo luego de que Macri hubiera ingresado al juzgado de Dolores, tras realizar un breve acto junto a algunos militantes en una plaza aledaña, en la que dijo que su citación se daba "sin fundamentos" y dio a entender que tenía carácter político.El ex presidente ingresó poco antes de las 12 al juzgado federal de Dolores a cargo de Martín Bava junto a su abogado Pablo Lanusse y se retiró casi una hora después sin declarar, informaron a Télam fuentes judiciales.Qué pasó con Macri en la indagatoria de hoySegún explicaron las fuentes, cuando iba a comenzar el trámite se informó que, por su condición de exmandatario, está obligado a guardar secreto de Estado.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informó al juzgado no estar en condiciones de relevarlo de esta obligación ya que el pedido debe hacerse ante el presidente de la Nación Alberto Fernández. Ante esto, la defensa solicitó la suspensión de la audiencia y el juez hizo lugar.La nueva fecha se fijará una vez que se cumpla con este requisito para que Macri pueda hablar o responder preguntas vinculadas a cuestiones de inteligencia.El abogado de Macri calificó la citación de "bochornosa""Hemos asistido a un acto absolutamente bochornoso", dijo el abogado de Macri en la causa, Pablo Lanusse, al salir del juzgado luego de la suspensión de la indagatoria, quien agregó que el juez federal Martín Bava tiene "animadversión" contra el ex presidente y buscaba "procesarlo antes de las elecciones"."Nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar", detalló Lanusse acerca de la causa de la suspensión de la indagatoria.