Qué hizo el Gobierno con los casi $50.000 millones del Impuesto PAÍS y a la Riqueza: prometió urbanizar 400 barrios populares por año y terminó solo 1

A través del Fondo de Integración Socio Urbana se aprobaron solo 163 proyectos: muchos tienen que terminarse en los próximos meses, pero tienen un bajo nivel de avance.



En su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, Alberto Fernández afirmó que su gobierno urbanizaría 400 barrios populares por año a partir de 2021 como parte de un ambicioso plan para comenzar a mejorar las condiciones habitaciones de los sectores más postergados.



Para financiar estos proyectos, la Casa Rosada puso en marcha el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso que se nutrió del 15% de lo recaudado por el Impuesto a la Riqueza -el gravamen que alcanzó a los que tenían un patrimonio superior a los $200.000.000- y que mes a mes obtiene millonarios ingresos por el Impuesto PAÍS a la compra de moneda extranjera y consumos con tarjeta de crédito en el exterior.



TN accedió a cifras oficiales que marcan que la Casa Rosada no está cerca de cumplir con lo anunciado a comienzos de año: a través del FISU se comprometieron fondos para 163 obras de urbanización en barrios populares, de las que solo 10 se terminaron. El resto presenta bajo nivel de avance y muchas otras ni siquiera se comenzaron. Números que se encuentran muy lejos de las 400 por año que se prometieron.



Sólo se utilizó un tercio de los fondos

La falta de fondos para ejecutar no es una excusa. El FISU, que está bajo el ala de la Secretaría de Integración Socio Urbana que dirige Fernanda Miño, una dirigente cercana a Juan Grabois, recibió hasta el momento unos $49.304 millones de los que se comprometieron $15.179 millones, según una respuesta a un pedido de acceso a la información que formuló este medio.



Los números marcan que solo se utilizó el 31,88% de lo que recibió el fideicomiso. Todo el programa, a su vez, depende del Ministerio de Desarrollo Social. En noviembre de 2020 el extitular de esa cartera Daniel Arroyo anunció con bombos y platillos que el Gobierno había puesto en marcha este fideicomiso con el que “se urbanizarían de a 400 barrios al año”. Esas fueron las palabras que utilizó en su posteo en Twitter.



En Argentina hay 4.416 barrios populares inscriptos en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). Con estos niveles de ejecución del FISU solo se financian proyectos en el 3,69% del total de estos. El Ministerio de Desarrollo Social que ahora conduce Juan Zabaleta también realiza urbanizaciones a través del programa Argentina Unida por los Barrios Populares, que lleva adelante tareas en otros 40 asentamientos. Todo suma unos 203 trabajos en barrios, es decir, poco más de la mitad de lo prometido por la Casa Rosada.



Las obras en barrios populares que deben estar listas antes de fin de año, pero tienen bajo nivel de avance

No solo son pocos los proyectos que se terminaron sino que hay otra tanda de trabajos que deben estar listos en los próximos meses pero presentan muy bajo nivel de avance de obra. A modo de ejemplo, se citan algunos casos:



Barrio “Belgrano - Merlo”, en Merlo, provincia de Buenos Aires. Allí se realizan proyectos de obras tempranas y tareas de “infraestructura urbana” por un monto total de $8.666.239. Las tareas comenzaron el 29 de de diciembre de 2020 y deben estar listas para el 21 de diciembre de 2021. Su avance es del 25,5%.

Barrio Cañaveral, en Rosario, provincia de Santa Fe. Se llevan adelante tareas de “equipamiento comunitario” por un total de $27.258.595. Debía estar listo para para el 15 de octubre, pero su grado de avance es del 65%.

Barrio Parque Las Rosas, en Córdoba Capital. Allí también se llevan adelante tareas de “equipamiento comunitario” a cambio de $12.075.966. Debía estar listo para el 16 de octubre, pero su avance es del 67%.

Barrio Pueblo Unido, en Almirante Brown. Las obras son por un total de $14.187.167. El proyecto debe estar listo para el 4 de noviembre, aunque su avance es del 39,8%.

Barrio Ombú II, en Almirante Brown. Se desarrolla una obra de “espacio verde público, veredas de conectividad peatonal y desagües pluviales complementarios” con una inversión de $122 millones. La misma debe estar lista para el 24 de octubre pero su avance es del 43,7%.





La lenta ejecución de las obras en los barrios populares

De acuerdo a un análisis de TN, de los 203 proyectos impulsados a través del FISU y del programa Argentina Unida por los Barrios Populares, 10 están terminados, 103 en ejecución, 28 “pagados” sin haberse iniciado, 27 en proceso de contratación, 20 firmado y 15 aprobados.



Desde la Secretaría de Integración Socio Urbana informaron que los proyectos se ejecutan a través de las provincias, municipios, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil. Son éstas las que deben velar por que se cumplan los plazos establecidos.



“No se han adjudicado proyectos en forma directa a empresas ni efectuado pagos a ninguna tipo de forma directa desde el Estado nacional ni desde el FISU”, aclararon las autoridades en la respuesta oficial. Luego los distritos deben presentar la rendición de cuentas de los gastos.



Mes a mes, la evolución de los ingresos del FISU a través del Impuesto PAÍS y a la Riqueza

Para enero de 2021 ya habían ingresado a las cuentas del FISU $12.651 millones, producto de lo recaudado por el Impuesto PAÍS. Este gravamen fue la única fuente de alimentación del fondo hasta mayo, cuando ingresó la primera partida de dinero proveniente del Aporte para Morigerar los Efectos de la Pandemia, más conocido como el Impuesto a la Riqueza, que en el quinto mes del año aportó más de 21 mil millones de pesos.



El total de los ingresos para junio de 2021 totalizaban $40.702 millones, que luego treparon a $45.110 un mes después. Al 27 de septiembre el Fondo de Integración Socio Urbana había obtenido de ambos gravámenes unos $49.304 millones.



Por qué no se ejecutan los fondos para urbanizar barrios populares

TN se comunicó con autoridades de la Secretaría de Integración Socio Urbana. Lo hizo en julio, cuando recibió la primera de las respuestas de acceso a la información pública sobre este tema. En aquella oportunidad, las autoridades aseguraron que la baja ejecución del dinero obedecía a que “se debía administrar con cuidado los fondos”, ya que desconocían si en 2022 sumarán ingresos de otros impuestos. “El Aporte para morigerar los efectos de la pandemia se pagó solo una vez y los aportes del Impuesto PAÍS comenzaron a bajar con el tiempo”, afirmaron.



Explicaron, a su vez, que el dinero del FISU no está en el tesoro nacional sino que se administra para que no pierda valor. “Se invierte en letras y otros elementos, el nivel de compromiso de presupuesto para nosotros está bien”, agregaron.



Por otra parte, respecto a los motivos por lo que no se cumplió con la promesa de urbanizar 400 barrios populares, reconocen que el entonces ministro Daniel Arroyo “puso la vara muy alta” y aseguran que en muchos casos son ellos mismos los que deben acercarse a las provincias y municipios para dar a conocer esta línea de financiación.



“Tenemos gestión con más de la mitad de los municipios que tienen barrios en el registro del RENABAP”, responden y agregan que los retrasos en el cumplimiento de los tiempos de obra obedecen a que la pandemia frenó y retrasó muchos de los trabajos.



Antes de publicar este artículo, TN efectuó tres consultas a las autoridades de la Secretaría de Integración Socio Urbana, pero no obtuvo respuesta.



El Impuesto a la Riqueza fue un gravamen impulsado por los diputados nacionales Máximo Kirchner y Carlos Heller con el objetivo de recaudar fondos para morigerar los efectos de la pandemia. La iniciativa generó polémica y un fuerte rechazo de diversos actores privados con patrimonios superiores a los $200 millones que debieron hacer frente al pago. Incluso 14 diputados y senadores quedaron alcanzados por la obligación.



Una herramienta para monitorear los destinos que el Gobierno le otorgó a los miles de millones que se recaudaron a través de este impuesto es el acceso a la información pública, que TN utilizó para esta investigación periodística.