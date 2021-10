Bebés inoculados contra el Covid: "Nadie nos dio ninguna explicación"

Luego de que se conociera que al menos tres bebés de cuatro meses fueron vacunados con Pfizer contra el coronavirus, Ángelo Penzoti, padre de uno de ellos, contó que "nos enteramos de casualidad que se habían equivocado".

Fuente y Credito Nota FM Show



Fueron por una vacuna de calendario y terminaron con los más chicos internados. Fueron a cumplir un requisito y terminaron viajando desde Capioví hasta Posadas, sin información y con mucho apuro. A, al menos, tres bebés los vacunaron mal en un vacunatorio del Ministerio de Salud. Les pusieron Pfizer, la vacuna estadounidense/alemana contra el Coronavirus, la cual no está indicada para niños, al menos en este país.

Ángelo Penzoti, papá de una de las pequeñas, contó en FM Show cómo fueron estos días de incertidumbre, aunque todo pasa "sin síntomas, gracias a Dios".

"Están bien. Mi hija está muy bien, ya estamos en casa, estamos descansando por el momento. Esto pasó el lunes a las 8, mi señora la llevó a vacunarse y volvieron a casa. Al rato vinieron las mismas enfermeras a informar que hubo un error de vacunación. Otra beba tuvo síntomas de fiebre, por eso nos pidieron que la internen en observación 24 horas. Yo me negué porque quería que la vea el pediatra de siempre", comenzó Penzoti en El Show de los Impactos.

"A la hora volvieron y se la querían llevar a toda costa. Nos admitieron que le aplicaron una dosis para adultos, pero no nos dijeron qué les aplicaron. Me volví a negar, la llevé a la Clínica en Puerto Rico, donde estuvo en observación por 24 horas y ahí la derivaron a Posadas. Ella sólo tuvo fiebre. La estabilizaron y pasó eso nada más. Creíamos que era así. Después me dijeron que las cosas se complicaron, que vino una orden de arriba, del Ministerio de Salud, para derivarla a Posadas", continuó.

"Nosotros no sabíamos qué le habían inyectado. Deduzco que trataron de encubrir eso. Estuve tranquilo todo el momento. Cuando me enteré que fue la vacuna contra el Covid sentí mucha rabia, mucha bronca, indignación. Fue todo sufrimiento en mi vida. Yo entiendo que son seres humanos y se pueden equivocar, pero con la salud no está bueno que pase. Nosotros nos acercamos a confiar que la iban a vacunar contra lo que debían vacunarla. Hasta ahora nadie se acercó a explicarnos nada", se quejó Penzoti.

"Yo publiqué para que esto no pase de nuevo. Tuve mucha gente a favor y mucha gente en contra. Nosotros no teníamos ningún papel que avale lo que pasó, es como que no pasó nada para el Ministerio", concluyó el padre.