INTERNACIONALES : "Un potencial desastre ecológico": un derrame de crudo masivo cerca de las costas de California provoca cierres de las playas

La Guardia Costera de EE.UU. en la región del sudoeste del Pacífico ha registrado un derrame de petróleo que se extiende por más de 30 kilómetros cuadrados cerca de las costas de California, a tan solo cinco kilómetros de la ciudad de Newport Beach.



Se estima que unos 3.000 barriles de crudo se derramaron de la plataforma Elly, operada por Beta Offshore, este sábado, provocando la preocupación de las autoridades locales y el cierre de las playas por motivos de seguridad.















🚨OIL SPILL: Appears crews are working around the clock in Huntington Beach on oil spill off the coast of #NewportBeach #HuntingtonBeach #OilSpill #USCG #USCoastGuard #LongBeach #SouthernCalifornia #SeaAnimals @foxla @GDLA pic.twitter.com/zzkfatDJGH