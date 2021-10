El fin de los Planes? : El Gobierno formalizará a los trabajadores de la economía popular con un monotributo

El anuncio se hará mañana. Presentarán herramientas para el acceso simplificado a un sector de trabajadores que hoy están en la informalidad









El gobierno nacional está terminando de preparar los detalles de lo que será uno de los anuncios más importantes para los sectores de la economía popular.Como parte de las medidas que prepara y lanza el Ejecutivo de cara a las elecciones 2021, y en medio de lo que entiende es una reactivación de la economía, -luego de la publicación del decreto por el cual autoriza que los beneficiarios de planes sociales puedan ser contratados en la actividad privada y que las empresas obtengan beneficios impositivos al respecto- mañana será el turno de aquellos que están fuera del sistema económico formal.Así lo adelantó el referente del Movimiento Evita y secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, quien señaló que se estaba trabajando en buscar “un monotributo totalmente gratuito para el compañero y también para el Estado para que se pueda hacer masivamente”.“Una de las reivindicaciones mas grandes que venimos sosteniendo es que hay 4 millones y medio de compañeros que se han inventado el trabajo y si les preguntas quieren estar en blanco, el problema es que los costos son muy altos”, dijo el dirigente social en diálogo con radio Urbana Play. “Mañana vamos a tener anuncios muy importantes”, agregó.Emilio Pérsico (Maximiliano Luna)Respecto a este último punto, Infobae pudo averiguar que el Gobierno prepara para mañana anuncios que implican la puesta en marcha de “herramientas para la formalización” de un sector de la economía que hoy está en la informalidad y que no accede al monotributo social.“Es un trabajo conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y apunta a generar un puente entre aquellos que hoy no están en el sistema y que no pudieron acceder al monotributo social”, explicó una fuente oficial.En la Argentina hay 4,5 millones de monotributistas y sólo 600.000 son sociales. A la hora de explicar por qué es tan bajo el número de miembros del régimen simplificado para estos sectores, teniendo en cuenta que su pertenencia permite realizar aportes para la jubilación y el acceso a una obra social, señalan que es un proceso “muy complicado, al que muy pocos logran acceder”.“Forma parte de un proceso en donde la idea es ir planteando puentes de transición. Primero fue la norma en donde la AFIP estableció un puente entre el régimen del monotributo y el responsable inscripto y ahora es para aquellos que están fuera del sistema”, agregaron.Los trabajadores de la economía popular están inscriptos en relaciones asimétricas en el ámbito financiero, comercial o fiscal. Hoy forman parte del monotributo social o del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), herramientas que buscan formalizar a estos trabajadores con el fin de que puedan acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera.