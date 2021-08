Gallardo, sin excusas tras la eliminación de River en la Libertadores: "El rival fue mucho más que nosotros"



El Muñeco elogió a Atlético Mineiro tras la derrota por 3-0 en Belo Horizonte. "Demostraron jerarquía", dijo.















Marcelo Gallardo, entrenador de River, no puso excusas tras la dolorosa eliminación por goleada ante Atlético Mineiro, luego de la derrota por 3-0 en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

"Fue una Copa difícil para nosotros por todo lo que atravesamos", fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa, antes de elogiar al conjunto dirigido por Cuca. "En el partido de hoy, hay que reconocer que no nos salieron las cosas que nosotros pensábamos o planificamos. Enfrentamos a un muy buen rival. Cuando te toca perder hay que reconocer que el rival jugó mucho mejor que nosotros. Es un rival que en la actualidad está mucho mejor que nosotros y lo demostró", afirmó el Muñeco.

En ese sentido, Gallardo dijo que los futbolistas del Mineiro "demostraron jerarquía" en la serie. "Más allá del dolor y lo golpeado que está el equipo, hay que darle el reconocimiento y valor que merece el rival. Fue mucho más que nosotros. Lo demostró en el partido de hoy con su buen juego y su jerarquía", dijo.

"Cuando perdés de la manera que perdimos no hay mucho para rescatar. Sí creo que hay que reconocer al rival. No nos ha pasado, salvo en ocasiones... En series mano a mano, salvo alguna ocasión muy puntual, no nos ha pasado hasta ahora. Hoy sentí que Mineiro nos superó. Hay que reconocerlo", aseguró el DT del Millonario.

Por último, el Muñeco dejó en claro que espera que el equipo dé vuelta la página rápido y se enfoque en la Liga Profesional, el único torneo que disputará en lo que resta del semestre, buscando un boleto para la próxima Copa Libertadores.

"Hay que hacer un análisis para adentro de acuerdo a lo que hicimos en esta Copa. Esto sigue. Hay que pensar en el torneo local, vamos a tener que limpiar esto rápidamente, cambiar el chip para ver si en este semestre podemos tener la chance de pelearlo hasta el final", sentenció.