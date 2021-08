El Gobierno aumentará al 80% el subsidio del costo de garrafas que usan 2.840.000 hogares















El Gobierno nacional aumentó el subsidio del Programa Hogar que cubrirá el 80% del costo de la garrafa de gas que consumen unos 2.840.000 de hogares de sectores sociales residenciales de bajos recursos y entidades de bien público como comedores, clubes de barrio, y centros de atención infantil y comunitarios.



A partir de ahora, el monto que se transferirá por garrafa cada beneficiario del programa que garantiza el acceso a la energía a hogares que no cuentan con conexión a la red de gas será de $414 en lugar de $338, equivalente a un incremento de 22,5%, con lo que el porcentaje subsidiado para una garrafa de 10 kilos pasará del 65 al 80%.









La medida fue anunciada luego de una reunión que encabezó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el secretario de Energía, Darío Martínez, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.



“La ampliación del Programa Hogar permitirá reducir el costo de acceso a la garrafa de gas y alcanzar con el beneficio a más hogares”, dijo Guzmán, quien sostuvo que “se trata de una política progresiva que cuida a los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que se trabaja en mejorar la infraestructura para la provisión de gas natural”.



Por su parte, Martínez señaló que se decidió “volver a la cobertura del 80%, que era el nivel de subsidio aplicado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a partir de 2015, pero que luego se fue reduciendo y llegó a estar por debajo del 50% en 2019”.



“También estamos recuperando a casi 1 millón de hogares a los que se les había quitado el beneficio durante la gestión anterior, llegando hoy a más de 2,8 millones por mes”, dijo el titular del área de Energía.









El Programa Hogar aporta un subsidio directo otorgado por la Secretaría de Energía a hogares y entidades de bien público de todo el país que no cuentan con conexión a la red de gas natural por redes, al cubrir parte del precio de gas licuado de petróleo (GLP) envasado (garrafa).



En agosto, el programa benefició a 2.837.063 de hogares, con una inversión de $ 1.994 millones para subsidiar parte del costo de 5.899.973 garrafas, mientras que durante 2021 se subsidió un total de 25.004.872 garrafas que implicó con una transferencia de recursos por $ 9.607 millones por parte del Estado Nacional.



El programa fue creado creado en 2015 para asistir a sectores sociales residenciales de bajos recursos y entidades de bien público, como comedores, clubes de barrio, centros de atención infantil y comunitarios, entre otras, que no cuentan con servicio de gas natural o no están conectados a la red de distribución domiciliaria de su localidad.



Para obtener más información sobre este beneficio se habilitó el link www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-el-subsidio-del-programa-hogar.









Fuente: Télam.