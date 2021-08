Copa Argentina: Apenas y de puro penales, Boca volvió a eliminar a River







Una vez más, Boca Juniors eliminó a River Plate por penales, como sucedió en la Copa de la Liga Profesional. Tras igualar 0-0 en un Superclásico deslucido y áspero en el estadio Ciudad de La Plata, desde los 12 pasos el Xeneize fue más eficaz y ganó por 4 a 1. Agustín Rossi le contuvo el disparo a Julián Álvarez, Braian Romero desvió el suyo y Carlos Izquierdoz apuntó el decisivo, para desatar el festejo auriazul. Así, los dirigidos por Miguel Ángel Russo avanzaron a los cuartos de final de la Copa Argentina.



Boca saltó al campo con la misión de no dejar jugar a River. A partir de una disposición táctica bien ancha, un 5-3-2 que amplificó la presión extendida en la salida. Desde esa búsqueda, e los primeros 10 minutos obtuvo un par de pelotas paradas cerca del área y, sobre todo, no le permitió progresar a su rival.





Con Juan Ramírez más suelto, los carrileros siendo agresivos para retener a los laterales de la banda, Pavón estacionado en la derecha y plena atención en las divididas, el control inicial fue auriazul, aunque sin jugadas de riesgo de ninguno de los contendientes.





Así y todo, pese a su incomodidad, fue el Millonario el primero en llegar a fondo. Fue a los 31′, cuando Julián Álvarez picó hacia el área, metió un enganche fenomenal ante Izquierdoz y soltó el buscapié que encontró a Braian Romero. Pero el delantero no llegó a conectar abajo del arco (lo desorientó el cacheteo de Agustín Rossi), y el balón derivó en Zuculini, quien remató por encima del travesaño.





Resultó la única emoción de una primera parte para el olvido. Con el juego cortado permanentemente por las infracciones y protestas, en el contexto de 45 minutos que se jugaron bajo las reglas de Boca.





Gallardo movió el banco de suplentes en el entretiempo: ingresó Milton Casco por un Montiel amonestado y que pareció no estar al 100% en lo físico. A los 50 segundos del complemento, River estuvo otra vez a punto de quebrar la paridad. Paradela desbordó por izquierda y lanzó el centro atrás para romero, pero Izquierdoz se interpuso en su remate. El rebote le quedó a Zuculini, quien se topó con la buena ubicación de Rossi.





Casi inmediatamente, a los 4′, en una contra bien elaborada, Romero tocó para Paradela, quien tiró cruzado y no le acertó a la valla. Si bien el desarrollo continuó áspero y parejo, la Banda siguió encontrando juego por adentro. Como a los 16, cuando De la Cruz cortó hacia adentro y e intentó desde el borde del área: su prueba se marchó cerca del ángulo superior derecho de Rossi.





Russo modificó recursos nombre por nombre. Weigandt entró por Advíncula y Varela tomó el lugar de Rolón. Pero no logró volumen de juego. Al rato, saltaron al campo Cardona, Campuzano y Obando. Y del lado millonario, Carrascal. Las oportunidades siguieron siendo de la Banda. A los 33′, Romero le robó la pelota a Varela en la salida y su remate se fue alto.





Inexorablemente, el partido se encaminó a los penales. Marcos Rojo, Juan Ramírez, Cristian Pavón y Carlos Izquierdoz fueron pura contundencia para Boca, en los cuatro primeros remates al arco del partido para el equipo. Agustín Rossi atajó el primero ante Julián Álvarez y ya marcó un mojón anímico en la serie. Braian Romero tiró afuera su intento y ya dejó a River en la cuerda floja.





Xeneizes y Millonarios se midieron en lo que va de 2021 en la Fase de Ganadores de la Copa Diego Maradona (2-2), por el interzonal de la Copa de la Liga (1-1) y por los cuartos de final del mismo certamen (1-1 y triunfo azul y oro en los penales ante un diezmado conjunto riverplatense víctima de una ola de contagios de COVID-19), con la particularidad de que siempre la Bombonera fue el escenario. Hoy, en La Plata, habrá un ganador y un eliminado.





Las realidades son distintas para ambos equipos. Boca viene de ser eliminado en la Libertadores de forma polémica por Atlético Mineiro (elenco al que River enfrentará en los cuartos) y se privó de contar con sus profesionales en dos de los cuatro cotejos que lleva disputados en el torneo local, situación que complicó su arranque con apenas 3 puntos sobre 12 en disputa. Por su parte, River dejó en el camino a Argentinos Juniors en el ámbito internacional y tuvo un inicio irregular en el campeonato, con dos victorias, un empate y una caída. El sábado visitará a Godoy Cruz en el ámbito doméstico y más tarde abrirá su llave de Libertadores ante el Mineiro en el Monumental (miércoles 11/8).





Mantenerse vivo en esta Copa Argentina 2021 será fundamental para tener un camino más rumbo a la clasificación para la Libertadores 2022. Colón de Santa Fe ya posee su boleto como último campeón y los otros cupos serán para el campeón del actual campeonato local, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros de la tabla general anual (hoy tanto Boca como River están fuera de la zona de ingreso). Hay que remarcar que, eventualmente, el Millonario cuenta con una vía más como potencial campeón de la Libertadores en disputa.





Este es el primer Superclásico en la historia de la Copa Argentina, que los tiene a ambos como máximos ganadores y exponentes: los de la Ribera alzaron el trofeo en tres ocasiones (1969, 2012 y 2015), al igual que los de Núñez (2016, 2017 y 2019). Quien pase a la siguiente fase se medirá con Patronato de Paraná, que viene de eliminar a Villa San Carlos en la fase anterior. Vale mencionar que Boca se deshizo de Claypole y Defensores de Belgrano para arribar a esta instancia; y River hizo lo propio con Defensores de Pronunciamiento y Atlético Tucumán.





Respecto al historial entre los técnicos, Russo y Gallardo igualaron en todos los cruces (disputados este año) pero hay un antecedente favorable a Miguel aunque al mando de otro equipo: con Rosario Central eliminó a River en los cuartos de final de la edición 2013/2014 en la tanda de penales, tras el 0-0 en tiempo reglamentario y con un 5-4 a favor desde los 12 pasos.