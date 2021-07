Nuevas heladas en la tierra colorada con el punto más frío en Bernardo de Irigoyen con 6 grados bajo cero





El frío intenso no da tregua en toda la provincia, y este jueves nuevamente se registraron fuertes heladas en distintos puntos de la tierra colorada.





En San Pedro el paisaje se tornó blanco con uno de los fenómenos más temidos por la zona rural. La helada comenzó a notarse ayer pasadas las 23, cuando la sensación térmica aún no había llegado a los 0°. Las temperaturas más bajas se registraron entre las 5 y 8 horas. Minutos antes de la 7 el termómetro marcó - 3° C.







San Pedro junto Bernardo de Irigoyen representan los puntos más fríos de la provincia y en consecuencia la helada se hace notar. En esta oportunidad, a diferencia de ayer, todo se congeló, desde los pastizales hasta las mangueras con agua, con una importante formación de escarcha en las zonas más húmedas.





Entre los puntos más congelados del municipio están paraje Dos de Abril, Colonia Aster, Colonia Liso, Tobuna y Piñalito, lugares donde el verde monte se tornó albino, pero solo por unas horas y es disfrutado por los madrugadores que se protegen con todo tipo de abrigos siendo valientes quienes deben caminar entre la helada para llegar a la escuela.





Mientras algunos disfrutan del fenómeno, la preocupación aumenta entre los productores por las cuantiosas pérdidas, en especial el sector ganadero y la horticultura.





En la localida de Leandro N. Alem, a las 7 de la mañana la temperatura se ubicó por debajo de 1 grado y el sol descubrió no sólo un manto blanco de heladas sino que en las partes mas bajas de la ciudad, en la zona de Villa Libertad, Tung-Oil y el complejo se pudo notar una espesa niebla.





En Bernardo de Irigoyen que siempre se caracterizó por ser una de las localidades mas frías de la provincia, en este día la temperatura mínima llegó a los dos grados bajo cero y las térmicas más bajas oscilaron entre los 4 y 6 grado bajo cero.





Sin embargo no fueron grandes las heladas registradas en la zona, pero si se observaron escarchas en las zonas rurales y lugares más bajos.





En Puerto Rico, el Verde de los campos se tiñó de blanco en la mañana de hoy, y con el sol pleno ya de las 9 de la mañana, ofreció un espectáculo único, un hielo que no se quiere derretir y un frío que, según algunos vecinos, alcanzó los 2 grados bajo cero.





Pero no solo los campos brindaron este paisaje, también el césped en pleno centro de la ciudad, incluso los pequeños yuyos que crecen en la tierra colorada, se tiñeron de blanco ofreciendo un paisaje único, característico de estos días de mucho frio en el corazón de la región de las flores.









Fuente ElTerrTorio