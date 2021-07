Homicidio en Prosol: el sospechoso había sido condenado en 2012 por otro asesinato





Alejandro Daniel Pereira (43) fue encontrado por un familiar con una lesión compatible de arma blanca en la espalda y se presume que también lo atacaron a golpes en la cabeza con un objeto contundente como un hierro. El homicidio fue reportado al 911 ayer alrededor de las 11 pero se piensa que ocurrió entre la tarde noche del domingo y madrugada del lunes. Hay un hombre detenido.

Efectivos de la Dirección Homicidios establecieron la identidad del posible autor del hecho y en base a testimonios de vecinos, supieron que sería un hombre de 36 años identificado como Alejandro Ramón Méndez (37) con domicilio en el barrio A4 de esta capital.

Las primeras pesquisas hablan de que el sospechoso, conocido con el alias de “Mangueruli”, estuvo en la casa de la víctima compartiendo bebidas y fue a la última persona que vieron salir de la vivienda en el barrio Prosol en donde encontraron el cadáver de Pereira.

La policía dio con el paradero del sospechoso cerca del mediodía de ayer en un Centro de Rehabilitación ubicado sobre calle Ayacucho. Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN revelaron que presentaba lesiones compatibles con arma blanca y que entre sus pertenencias tenía folletos y diarios viejos con manchas presumiblemente de sangre. Según la encargada del lugar llegó a pedir asilo el domingo en horas de la tarde.

Después de las curaciones pertinentes fue puesto a disposición del juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, quien investiga el hecho.

LUGAR. El juez Miguel Mattos ayer en la vivienda de Pereira.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la víctima estuvo con el agresor en su vivienda en la noche del domingo último y por motivos desconocidos hasta el momento, mantuvieron un altercado verbal que se transformó en agresiones físicas mutuas para terminar en un asesinato.

Aunque no descartan la modalidad de robo, en primera instancia no faltaría ningún objeto de valor en la casa de Pereira. Allegados al fallecido indicaron que cobraba una pensión por discapacidad y al momento del hallazgo no ubicaron dinero dentro del inmueble.

Otra de las sospechas es que la víctima fue atacada, además de un cuchillo con el que le provocaron un corte en la espalda, con un trozo de hierro en la cabeza, elemento que secuestraron los uniformados en su vivienda.

Vecinos y familiares de la víctima señalaron a un sospechoso que solía frecuentar el lugar y además cuenta con antecedentes por homicidio en 2011 por el que pasó casi una década en prisión y en noviembre del 2019 había sido beneficiado con la libertad condicional.

Recién en febrero de 2024 estaba estipulada la fecha de cumplimiento de la condena que fue de 13 años de prisión, en este caso por “homicidio simple y robo en concurso real”, impuesta por el tribunal Penal 1 de Posadas en el 2012.

La misma modalidad

El 4 de marzo de 2011 en horas de la noche, la policía fue alertada sobre un homicidio en una vivienda del barrio A4. La víctima en aquel entonces fue identificada como Rubén Díaz (54) y las sospechas se centraron en un compañero de tragos, en este caso Alejandro Ramón Méndez más conocido como “Mangueruli”.

En principio, Díaz lo invitó a tomar unos tragos pero para luego “reclamarle” que le había robado electrodomésticos de su vivienda y que supo los vendió en el mismo asentamiento. La discusión subió de tono y según declaró días después Méndez, se defendió de un ataque con arma blanca y con una regla de albañil (hierro) ultimó a Díaz, supuestamente sin intención.

Ese hecho le valió una condena de trece años de prisión en 2012 y apenas llevaba un año y ocho meses en libertad bajo la condicional que le concedió el mismo tribunal que lo había condenado.