Motochorros interceptaron auto de una empresa y robaron $1,8 millones



El conductor del vehículo narró que un asaltante abrió su puerta, lo agredió y le sustrajo un bolso con dinero que llevaba al banco. La Policía busca mayores pistas









Dos delincuentes motorizados dieron el golpe ayer a la mañana en Posadas, luego de interceptar el vehículo de una empresa de aluminios y sustraer a punta de cuchillo un bolso con casi 2 millones de pesos que el conductor del rodado estaba llevando a depositar en el banco.





El hecho se registró cerca de las 9 de la mañana, sobre calle Suiza, casi España, a una cuadra de la avenida Rademacher de la capital provincial, por donde circulaba un empleado de la empresa Alumar transportando el dinero correspondiente a la recaudación.





Según detallaron fuentes consultadas por El Territorio, el empleado damnificado se había presentado a trabajar cerca de las 8 de la mañana y allí le encomendaron la labor de llevar dos bolsos con dinero para depositar a un banco del microcentro.





Así fue que el hombre tomó las llaves de una Mercedes Sprinter de la empresa, cargó los bolsos y emprendió el recorrido hasta la sucursal bancaria.





Sin embargo, en medio del camino, el hombre fue interceptado por una motocicleta con dos ocupantes, uno de los cuales se acercó a su ventanilla, abrió la puerta y lo agredió a la altura del cuello con un elemento que el empleado damnificado describió como cuchillo.





Después de ello, el asaltante motorizado alcanzó uno de los bolsos que contenía cerca de 1.800.000 de pesos en efectivo y volvió a subirse al rodado en el cual se dio a la fuga junto a su presunto cómplice.





Tras el asalto, el empleado llamó a la empresa para contar lo que había padecido y desde allí otro compañero solicitó la intervención policial en el lugar del hecho.





Fue así que al lugar acudió personal del Comando Radioeléctrico Centro, en conjunto con efectivos de la Comisaría Tercera y de la División Criminalística, quienes iniciaron las labores de rigor.





De acuerdo a lo añadido por voceros del caso, la pista que se tiene es que los asaltantes se movilizaban en una motocicleta de tipo 125 o 150 cilindradas de color negro, aunque el empleado asaltado no pudo precisar mayores características.





Por prevención, el hombre fue trasladado a la Unidad Regional I donde fue examinado médicamente y se constató que presentaba excoriaciones superficiales en el hombro izquierdo.





Pesquisa





Tras el hecho, efectivos de diversas dependencias iniciaron recorridas en la zona con el objetivo de dar con los sospechosos, en tanto que el personal de Criminalística realizó trabajos periciales sobre la Sprinter de la empresa damnificada en busca de huellas dactilares.





Los investigadores además iniciaron el relevamiento de imágenes de seguridad con el objetivo de detectar alguna cámara que haya captado el atraco o movimientos sospechosos por la zona. Sin embargo, voceros adelantaron que en las inmediaciones al lugar del hecho no hay aparatos del 911, por lo cual habría que avanzar sobre cámaras de domicilios o comercios privados.





Por su parte, a fin de no descartar ninguna hipótesis, las autoridades ordenaron secuestrar el teléfono celular del chofer implicado y de otro compañero de trabajo. Los aparatos serán sometidos a pericias por parte de especialistas de la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones.





En esa línea, también se les tomó declaración testimonial a ambos y mientras tanto las averiguaciones continuaban anoche en búsqueda de mayores pistas que puedan conducir la pesquisa y esclarecer lo sucedido.





En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor.





Antecedente





El reciente hecho ocurre poco más de dos meses después de otro atraco cometido bajo la modalidad de motochorros y con un millonario botín de por medio.





El antecedente data del 25 de marzo, cuando un comerciante y cambista salía de su departamento sobre calle Sarmiento del microcentro posadeño y fue sorprendido por un delincuente que lo agredió en la cabeza y lo despejó de un maletín con dinero para luego huir en moto con un cómplice.





En primera instancia, el denunciante aseguró que en el bolso llevaba poco más de un millón de pesos, pero luego señaló que la cifra real era superior a los 5 millones.





La investigación tuvo resultados pronto. Los primeros detenidos fueron dos ex policías que había sido contratados por la víctima como sus custodios, quienes en un comienzo no colaboraron con la entrega de sus móviles, lo que acrecentó las sospechas sobre ellos.





Más tarde cayó un cabo primero del Ejército Argentino. En esos primeros pasos de la pesquisa lo señalaron como el autor intelectual del golpe y en su contra tuvo una prueba contundente: en su lugar de trabajo, en la Compañía de Comunicaciones Monte 12, la Policía encontró 1,7 millones de pesos que serían parte del botín robado.





Los últimos dos detenidos habrían sido los autores materiales. Ellos fueron detenidos dos semanas después del atraco mediante allanamientos en el barrio A3-2 y en sus casas los pesquisas también dieron con dinero en efectivo que habría sido parte de lo robado.





