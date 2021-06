El Gobierno llevará nuevamente a la ONU el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas

Felipe Solá expondrá este jueves en Nueva York, a donde también viajó Daniel Filmus, secretario de Malvinas de la Cancillería. Hasta ahora Reino Unido siempre rechazó las resoluciones del organismo que proponen un diálogo entre ambos países.







En la que será su primera exposición en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller Felipe Solá intentará obtener el jueves que viene un respaldo contundente de los 29 integrantes del Comité de Descolonización de ese organismo acerca del reclamo de la Argentina sobre la soberanía en las Islas Malvinas.

Solá viajó este lunes a Nueva York y ayer ya estaba esperándolo en esa ciudad otro funcionario de la Cancillería argentina, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus. “Esperamos que numerosos países intervengan en la sesión expresando su apoyo a nuestra posición. Hablarán representantes de organismos internacionales como la CELAC, el Mercosur y el Grupo de los 77 y otros a título individual”, le contó Filmus a Infobae en una conversación telefónica. También a la ciudad neoyorquina se trasladó el jefe de Gabinete de Cancillería, Guillermo Justo Chaves.

El 11 de febrero de este mismo año la Mesa Directiva del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24) ratificó unánimemente su “apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido para encontrar una solución pacífica a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas”, según se informó oficialmente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Solá.

Ahora nuevamente ese Comité debatirá una resolución en la que convoca a Argentina y a Reino Unido a resolver de modo pacífico el reclamo argentino sobre la soberanía de las islas. Generalmente esta posición cuenta con un aval mayoritario pero los británicos no lo aceptan y plantean su propio pedido basándose en la “autodeterminación” con la que cuentan los isleños.

El lunes pasado, 14 de junio, el secretario Filmus le respondió al embajador británico en nuestro país, Mark Kent, por las declaraciones que el diplomático había efectuado en un reportaje en el diario Clarín amparándose en la autodeterminación de los habitantes de Malvinas. “Como el Reino Unido sabe, la libre determinación solo se aplica en los casos de los pueblos bajo dominación colonial, pero la población actual de las Islas Malvinas ha sido implantada por el gobierno británico”, consignó en una publicación en la red social Twitter. Y amplió en otro tuit: “La resolución 2065 de la ONU y las subsiguientes son claras al respecto: la única vía para resolver la disputa de soberanía sobre Malvinas y poner fin al colonialismo es retomar las negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido”.

Ese mismo día, en un acto donde se homenajeó a veteranos de guerra al cumplirse 39 años del fin de la contienda bélica y de la rendición argentina, el ministro de Defensa Agustín Rossi también se pronunció en el mismo sentido. Recordó que Argentina reclama por la soberanía en todos los foros internacionales y resaltó: “Nos permitimos analizar la importancia geopolítica. No es la autodeterminación de los isleños, no es la pesca, no es la potencialidad hidrocarburífera. Todos sabemos la importancia de ese enclave militar en el Atlántico Sur, su mirada de la Antártica, sobre el Estrecho de Magallanes”.



En agosto del año pasado, el C24, que es el principal órgano de las Naciones Unidas por la descolonización, ya se había pronunciado favorablemente sobre la postura de nuestro país. Esa Mesa Directiva la componen los representantes de Granada (que ejerce la presidencia), Cuba, Indonesia y Sierra Leona (en las tres vicepresidencias) y Siria (como relator).

Tras una exposición de Filmus, los miembros de la Mesa del Comité de Descolonización el 11 de febrero de 2021 “reafirmaron su respaldo a la misión de Buenos Oficios encomendada al Secretario General de Naciones Unidas a través de la resolución 37/9 de 1982, en pos de la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido como medio para poner fin a la disputa”.

El funcionario sostuvo aquella vez también en Twitter que “Argentina considera inadmisible la persistencia del Reino Unido en desconocer el llamamiento a las negociaciones bilaterales que la Asamblea General (de la ONU) había realizado hace más de 55 años a través de la resolución 2065 y que fuera reafirmado por otras 9 resoluciones de ese órgano y por 37 resoluciones del Comité de Descolonización”.

La resolución 2065 fue aprobada en la ONU el 16 de diciembre de 1965 por 94 votos a favor, 14 abstenciones, ningún voto en contra y 9 países ausentes y reconoce que entre Reino Unido y Argentina existe una disputa de soberanía en torno a las Malvinas.

La presidenta del Comité, la embajadora de Granada Keisha McGuire, recordó en la misma sesión “la resolución adoptada por el Comité de los 24 en agosto de 2020″ y expresó que el órgano “continuará apoyando todos los esfuerzos tendientes a la reanudación de las negociaciones”. En tanto, Cuba “reiteró su apoyo a los derechos de soberanía argentinos en la Cuestión Malvinas y destacó la posición constructiva puesta de manifiesto de manera permanente por la Argentina, que contrastaba con la falta de respuestas británicas”.

Según consignó Cancillería en un comunicado “la delegación de Siria sumó su apoyo a la plena restauración de la soberanía argentina sobre todos los territorios y espacios marítimos usurpados por el Reino Unido y a la necesidad de poner fin a la situación colonial en el Atlántico Sur”. Y los representantes de Sierra Leona e Indonesia “resaltaron la importancia del llamamiento a las negociaciones argentino-británicas para resolver la disputa de soberanía y expresaron su apoyo a los esfuerzos que el Comité de Descolonización desarrollaba en tal sentido y a la gestión de buenos oficios del Secretario General de ONU”.

Filmus remarcó ante los miembros de la Mesa Directiva “la importancia de los pronunciamientos del Comité Especial de Descolonización y de la misión de Buenos Oficios encomendada al Secretario General de la ONU (el portugués Antonio Guterres)”.

En ese sentido, “destacó la sanción por unanimidad de una ley que creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, liderado por el Presidente de la Nación e integrado por representantes de las principales fuerzas políticas, del ámbito académico y científico y ex combatientes”, indicó la Cancillería.

El funcionario también informó sobre el esfuerzo que había hecho la Argentina en el último año a nivel bilateral, regional y multilateral para reanudar las negociaciones y cumplir el mandato de la comunidad internacional, mientras el Reino Unido mantenía su negativa a negociar.

Desde sus comienzos, el Gobierno de Alberto Fernández planteó la causa Malvinas como prioritaria. En agosto de 2020 había obtenido un importante respaldo a sus intenciones de volver a negociar con los británicos. Esa resolución, que se adoptó por consenso, fue copatrocinada por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité Especial: Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

El Comité Especial de Descolonización, que fuera creado en 1961 como órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene como función velar por la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas y examina anualmente las 17 situaciones que aún se encuentran pendientes de descolonización, adoptando resoluciones que tienen como propósito el fin del colonialismo.

Este llamado de las Naciones Unidas para que se reanuden las negociaciones entre ambas naciones lo comparten diversos foros multilaterales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercosur, el Grupo de los 77 más China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y las Cumbres Iberoamericanas, entre otros, destacó la Cancillería. De las 17 situaciones que están pendientes de descolonización, 10 involucran a Reino Unido.

El 26 de diciembre pasado, sobre el filo de los plazos establecidos, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo comercial para implementar el Brexit y ese arreglo trajo una buena noticia para el reclamo argentino. Las nuevas reglas de juego acordadas con el bloque regional dejaron afuera a los territorios británicos de ultramar, entre ellos, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur que están bajo disputa territorial y de esa manera el archipiélago perdió los beneficios comerciales, impositivos y aduaneros en el intercambio de los isleños con los países que integran el bloque comunitario.

Más recientemente, el 6 de enero, Argentina repudió movimientos militares que fuerzas del Reino Unido (soldados del Grenadiers Guards y del Scots Guards en conjunto con fuerzas de la Royal Navy de la Royal Air Force) realizaban en las Malvinas.





