EEUU : Nueva York sin barbijos ni protocolos: el día después del levantamiento de las restricciones por COVID-19

La ciudad más poblada de los Estados Unidos regresó a la normalidad y ya tiene el 70% de la población adulta vacunada con al menos una dosis. “Ya podemos volver a la vida que conocemos”, afirmó el gobernador Andrew Cuomo tras anunciar la suspensión de las últimas restricciones vigentes







Nota Por INFOBAE

El día más esperado para Nueva York llegó. Después de registrar más de 33.000 muertos durante la pandemia de COVID-19, una de las ciudades más famosas del mundo volvió a respirar sin barbijos y ya se disfruta de la poca distancia entre personas.“Hemos alcanzado el 70% de vacunación. Es el objetivo nacional, y lo hemos alcanzado antes de lo previsto. ¿Qué significa el 70 por ciento? Significa que ya podemos volver a la vida que conocemos”, había dicho el gobernador Andrew Cuomo sobre su estado, que fue el primer epicentro del brote en los Estados Unidos. En abril, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, había dicho que la metrópoli abrirá completamente el primero de julio. No solo lo lograron, sino que se adelantaron a lo previsto. Hasta ahora, en los únicos lugares donde aún hay que seguir usando mascarilla son los establecimientos sanitarios, guarderías y algunos medios de transporte público.Aún cuesta creer que se puede caminar por las calles libremente sin barbijos, que para ingresar a un lugar cerrado no tomen la temperatura y que la aglomeración es bienvenida. El clima de verano con días de pleno sol y la temporada alta en turismo de todo el mundo hace que la vida post pandemia se haga notar.En un tradicional café en Columbus CircleSi bien el anuncio por parte del gobernador Andrew Cuomo se hizo efectivo este lunes y hubo un gran show de fuegos artificiales para festejar el regreso a la normalidad, en las calles aún se ve unos pocos usando barbijo. Algunos lo llevan en la mano, otros se lo quitan al aire libre, pero todavía no desapareció por completo. Es de esperar que en el correr de los días ya no queden casi registros de éstos.Tampoco se nota el distanciamiento social. Ni se ven lugares con poco aforo. Los bares y restaurantes de los cinco distritos -Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island- ya no tienen límite de horario ni de capacidad: no hay controles de temperatura en el ingreso, ni es necesario usar tapabocas.De manera gradual arriban los turistas internacionalesLo mismo sucede con los lugares turísticos como museos, monumentos y hoteles que ya disfrutan de recibir a los visitantes internacionales. Ya se ven selfies, fotos y videos por cada rincón. La llegada de los turistas es lenta, gradual pero esperanzadora.Según las previsiones de la entidades locales, se estima que el número de visitantes internacionales que permanecen más tiempo y gastan más que los viajeros nacionales, no alcanzará los niveles anteriores a la pandemia hasta 2025.PlayNueva york retoma su normalidad después del levantamiento de las restriccionesLa vacunación sigue activaEl gobernador Cuomo subrayó que el Estado de Nueva York alcanzó la ansiedad meta de vacunar al menos con una dosis al 70% de los adultos. Las estaciones de vacunación, conocidas como Columbus Circle, Penn Station y Grand Central Terminal, siguen abiertas y en pleno funcionamiento. Desde las autoridades estimulan la inocoluación de la mayor parte de la población para ganar la inmunidad de rebaño y aplacar así a una minoría que desaprueba la campaña de vacunación. Cualquier persona residente o no de la ciudad puede recibir su dosis en cualquiera de las farmacias abiertas las 24 horas del día. Los turistas solo deben presentar el pasaporte.El 2 de junio de 2021 el público aún llevaba barbijo en un partido de la NBA entre Atlanta Hawks y New York KnicksLos multitudinarios espectáculosSi bien los escenarios volvieron a recibir artistas desde marzo, la capacidad del público seguía bajo restricciones. El próximo 20 de junio será la reinauguración oficial del emblemático Madison Square. La primera banda que hará vibrar Nueva York será Foo Fighters. Para ser parte del show será necesario acreditar la vacuna contra el COVID-19, por eso se lo conoce como el fully vaccinated show. Infobae hará la cobertura desde el espectáculo.Dave Grohl, líder de Foo Fighters, anunció que la banda se presentará en el famoso teatro con total capacidad. “Estuvimos esperando este día durante más de un año. Nueva York, prepárate para una noche larga, con gritos por los 26 años de Foo”, anticipó.Columbus Circle recupera su movimiento habitualLa nueva Wall StreetLa zona financiera más famosa podría seguir vacía, si bien ya se distingue más movimiento de personas que meses atrás. La fachada icónica en la esquina de Wall y Broad aún la ocupa la Bolsa de Valores, por supuesto, y el poco movimiento que se ve es turístico.Las oficinas aún permanecen sin sus empleados que, según las disposiciones de cada empresa, podrían regresar de manera presencial a partir de agosto. Aunque el banco estadounidense Morgan Stanley instó este martes a sus empleados a volver a trabajar de forma presencial tras el levantamiento de las restricciones en Nueva York. Las empresas de la Gran Manzana podrán volver trabajar con el 100 por ciento de los empleados en forma presencial, sin distanciamiento social ni testeos, siempre y cuando todos estén vacunados.La vida de a poco vuelve a como la conocimos: esta vez con una gran aprendizaje.