China y Rusia revelaron cómo será la estación lunar que estaría lista para 2035

Fue durante el evento Exploración Espacial Global (GLEX) en San Petersburgo, Rusia, donde sus promotores afirmaron que otros países estarían interesados en ser socios









China y Rusia revelaron el miércoles una hoja de ruta para construir conjuntamente una Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS por sus siglas en inglés) que pretenden tener lista para el 2035 y promete inaugurar un nuevo capítulo en la exploración e investigación espacialLos funcionarios espaciales chinos y rusos revelaron los planes en la conferencia de Exploración Espacial Global (GLEX) en San Petersburgo, Rusia, indicando que el ILRS ha recibido el interés de varios países y organizaciones.Está previsto que el ILRS se desarrolle al mismo tiempo, pero por separado, del programa de exploración lunar Artemis de los Estados Unidos.La primera fase constituiría en misiones exploratorias para definir dónde estaría ubicada la Estación Internacional de Investigación LunarWu Yanhua, subdirector de la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA), presentó los objetivos científicos, las instalaciones y el transporte, la infraestructura de la superficie lunar, las fases de desarrollo y los marcos de cooperación para la empresa.La primera fase de ILRS, señalada como reconocimiento, implica la recopilación de datos y la verificación de aterrizajes suaves de alta precisión en 2021-25 con las misiones chinas Chang’e 4, 6 y 7, Luna 25, 26 y 27 de Rusia y posibles misiones de socios.La segunda fase de “construcción” consta de dos etapas (2026-30, 2031-35). La primera involucra verificaciones de tecnología, devolución de muestras, entrega masiva de carga y el inicio de operaciones conjuntas. Las misiones planificadas son Chang’e-8 y Luna 28 y posibles contribuciones internacionales.La segunda etapa busca completar la infraestructura en órbita y de superficie para energía, comunicaciones, utilización de recursos in situ y otras tecnologías. Las misiones denominadas ILRS-1 a 5 se centrarían respectivamente en energía y comunicaciones, instalaciones de investigación y exploración, utilización de recursos in situ, tecnologías generales y capacidades astronómicas. Los vehículos rusos de lanzamiento de cargas pesadas se enumeran para lanzar las misiones.La Estación Internacional de Investigación Lunar permitirá adelantar investigaciones in suti en la LunaLa fase final de “utilización” después de 2036 vería el inicio de los aterrizajes tripulados. Posteriormente, CNSA publicó versiones en inglés y chino de la hoja de ruta en sus páginas web, mientras que Roscomcos compartió un video de presentación en Twitter.Las naves espaciales que se muestran en el video incluyen orbitadores y satélites de retransmisión, vehículos de descenso y ascenso, infraestructura de superficie para energía y comunicaciones, robots saltarines y mini rovers inteligentes.La ubicación del ILRS aún no se ha decidido. Los posibles destinos señalados en la presentación fueron el cráter Aristarchus y Marius Hills en el noroeste del lado cercano lunar y el cráter Amundsen cerca del polo sur.Sergey Saveliev, subdirector general de Cooperación Internacional de Roscosmos, dijo que era “difícil sobreestimar la importancia científica del proyecto”.Rusia y China firmaron un memorando de entendimiento sobre el ILRS en marzo. Los socios internacionales fueron invitados abiertamente al margen de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos del Comité de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS) el 23 de abril.China y Rusia presentaron cinco ámbitos de cooperación en los que los posibles socios podrían colaborar. Wu dijo que las partes esperaban producir un documento legal que detallara los principios del ILRS antes de fin de año.La segunda fese de construcción se desarrollará del 2030 al 2031 cuando se adecuará la estación al suelo lunar.Saveliev y Wu declararon que se habían mantenido conversaciones con la Agencia Espacial Europea y el CNES de Francia, mientras que Tailandia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habían expresado interés en el proyecto. Sin embargo, Wu señaló que las discusiones se encuentran en una etapa muy temprana.El desarrollo llegó luego de que Brasil se convirtiera en la duodécima nación en unirse a los Acuerdos de Artemis, el esfuerzo liderado por Estados Unidos para establecer normas de comportamiento para la exploración espacial.Marco Aliberti, miembro residente del Instituto Europeo de Política Espacial en Austria, dijo a SpaceNews que el desarrollo de ILRS “señala la progresiva bifurcación de la comunidad espacial internacional en torno a dos vías en conflicto, y potencialmente conflictivas, para futuras actividades de exploración lunar”.En la tercera fase de utilización, la Estación Internacional de Investigación Lunar podrá recibir misiones tripuladas por astronautas“Sin duda, al igual que el programa Artemis, el proyecto de la base de la Luna concebido por China y Rusia se ha abierto deliberadamente a socios internacionales en todos los niveles. Incluso si la participación en Artemis, liderada por Estados Unidos, no excluye per se una posible participación en el ILRS, la realidad es que los dos proyectos son en gran medida mutuamente excluyentes en términos de configuraciones de asociación “, agregó.